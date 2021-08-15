شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: المملكة سجلت أعلى معدلات الإصابات بتسوس الأسنان حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة إن المملكة سجلت أعلى معدلات الإصابة بتسوس الأسنان حول العالم، حيث بلغت النسبة أكثر من 93 % لدى أطفال المدارس.

وأشارت الوزارة خلال فيديو توعوي إلى أن نسبة الآباء والأمهات الذين يهملون أسنان أطفالهم في عمر سنتين بلغت 98 %، وكذلك 80 % من الأطفال بعمر 6 سنوات لا ينظفون أسنانهم بانتظام.

وأوضحت الوزارة أن تسوس الأسنان يمكن الوقاية منه بنسبة 100 %، مشيرة إلى أن التسوس عبارة عن فجوات في طبقة مينا الأسنان تتشكل بفعل الأحماض البكتيرية وبقايا الطعام، حيث تتغذى البكتيريا على الكربوهيدرات والسكريات وتنتج الأحماض، وتلتصق الأخيرة بالسن وتكون طبقة سوداء خلال 20 دقيقة من الأكل، وعدم تنظيفها يتسبب في كبر حجم التسوس حتى يصل إلى عصب السن.

من جانبها نصحت باتباع عدة خطوات لتجاوز هذه المشكلة منها تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين يومياً على الأقل، وتنظيف اللسان واستخدام خيط الأسنان.

كما نصحت الصحة بزيارة الطبيب كل 6 شهور لاكتشاف أي تسوسات في بداياتها، ووضع مادة “الفلورايد” وخاصة للأطفال، والاهتمام بالغذاء المتوازن وتقليل السكريات والكربوهيدرات.