شكرا لقرائتكم انتبه.. هذا ما يجب أن تفعله قبل التهام البطيخ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت خبيرة تغذية روسية من عدم غسل ثمرة البطيخ قبل البدء بتقطيعها، لأن ذلك قد يؤدي لمشاكل معوية عديدة.

خبيرة التغذية أنتونينا ستارودوبوفا قالت إنه يجب غسل الغلاف الخارجي للبطيخ الأحمر والأصفر بماء دافئ وصابون، لتلافي انتقال الميكروبات من السطح إلى اللب عند قطع هذه الثمار.

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تعبيرية

وشددت على أن مثل هذه الميكروبات يمكن أن تتسبب بظهور عدوى معوية.

وأضافت ستارودوبوفا، التي تشغل منصب كبير خبراء التغذية في مديرية الصحة بموسكو: "قبل تقطيع البطيخ، يجب غسل سطحه الخارجي جيدا بالماء الدافئ والصابون، نظرا لوجود مخاطر عالية من وصول الميكروبات من السطح إلى اللب عند التقطيع، مما قد يؤدي إلى إصابة من يتناولها بعدوى معوية. ولا يجوز تناول البطيخ الذي تعرض للتلف خلال النقل أو التخزين، أو إذا كان لون اللب يثير الشك أو له رائحة غير المعهودة".

وأكدت أنه من الضروري حماية سطح البطيخ من التلوث ومن الحشرات الطائرة لأنها يمكن أن تكون ناقلة للميكروبات التي يمكن أن تسبب أمراضا معدية مختلفة، وتسمما غذائيا.

وقالت الخبيرة: "لا يجوز تناول البطيخ بالبذور، لأن قشرة بذور البطيخ خاصة البطيخ الأصفر قاسية للغاية، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي".