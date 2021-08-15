شكرا لقرائتكم بعد إعطاء علامات زرقاء لحسابات مزيفة.. تويتر تتراجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد حوالي ثلاثة أشهر على إعادة فتح برنامج التحقق من الحسابات، أوقفت منصة تويتر البرنامج مرة أخرى بعد أن أعطت علامات الاختيار الزرقاء لحسابات مزيفة.

وترجع هذه الخطوة إلى رغبة تويتر في التحقق من عدد صغير من الحسابات المزيفة التي كانت في الغالب جزءاً من الروبوتات، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

مادة اعلانية

كذلك، أضافت الشركة أنها تريد تحسين عملية التطبيق والمراجعة قبل تسليم المزيد من العلامات الزرقاء.

وأوضحت في تغريدة أنه بالنسبة للمستخدمين الذين تقدموا بطلبات في الأشهر القليلة الماضية، فإنها لا تزال تراجعها، مشيرة إلى أنها ستوقف الطلبات الجديدة حتى إشعار آخر.

وكانت الشركة قد أعادت إطلاق برنامج التحقق الخاص بها في مايو الماضي، ما سمح للمستخدمين بالتقدم بطلب للحصول على علامة الاختيار الزرقاء المرغوبة لأول مرة منذ أربع سنوات.