أفضل 5 أطعمة لتقوية الذاكرة

بيروت - نادين محمد -

الدماغ هو أهم عضو في الجسم. يساعد في عمل القلب والرئتين والأنظمة الأخرى. لذلك ، من المهم أن نجعل العقل يعمل في أفضل حالة مع اتباع نظام غذائي صحي. هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الدماغ والذاكرة والمزاج ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.



الحفاظ على صحة الدماغ أمر ضروري للحفاظ على ذهنك صافياً ونشطًا ، حتى تتمكن من العمل بشكل منتج؛ وفقًا لدراسة، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين ب 12 وفيتامين ب 6 وفيتامين ك مفيدة لعقلك.

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تلعب الأطعمة التي تتناولها دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة الدماغ ويمكن أن تساعدك على أداء المهام العقلية التي تتضمن الذاكرة والتركيز. يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المعززة للدماغ في نظامك الغذائي إلى دعم وظائف المخ على المدى القصير والطويل.



يعمل الجهاز الهضمي على تزويد الجسم والدماغ بالعناصر الغذائية الأساسية من الأطعمة والمشروبات المختلفة. كما أنه ينتج هرمونات تدخل إلى دماغك ، مما يعزز الذاكرة والوظيفة الإدراكية.

أفضل الأطعمة لتقوية الذاكرة:

يحتاج جسمنا إلى مضادات الأكسدة لحماية خلايا الدماغ من الجذور الحرة الضارة والأضرار التي يمكن أن تسببها لخلايانا والصحة العامة. تعتبر العناصر الغذائية الهامة مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية والفلافونويد وفيتامين ه مفيدة لصحة الدماغ ، لذلك يمكنك تناول مثل هذه المصادر الغذائية. إليك أفضل الأطعمة لتقوية الذاكرة :



1. البيض

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و نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى ضعف المهارات المعرفية، وبالتالي، فمن المهم للحفاظ على هذه المستويات. البيض الكامل غني بفيتامين د ويمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترات أطول. توجد العناصر الغذائية الصديقة للدماغ في صفار البيض ، لذا تأكدي من تناول هذا الجزء. يمكن تضمين البيض الكامل في وجبة الإفطار بعدة طرق سهلة.

2. شاي البابونج

يمكن أن يحسن شاي البابونج الوظيفة الإدراكية وقلة النوم. كما يقلل أيضًا من التوتر ويعزز التركيز . إنه أحد أفضل أنواع الشاي لصحة الدماغ والذاكرة ولزيادة الطاقة. يمكنك تناول كوب ساخن من شاي البابونج في الصباح أو المساء لتحسين وظائف المخ على المدى الطويل.

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3. اللوز

اللوز هو غذاء خارق ومعروف جدًا بتحسين الذاكرة لدى البشر. لأنه غني بفيتامين هـ ، وهو فيتامين مفيد لوظائف المخ. يمكنك نقع حفنة في الليل وتقشير الجلد قبل تناوله الطعام في الصباح.

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4. الأفوكادو

الأفوكادو مصدر جيد للدهون الصحية غير المشبعة التي تثبت أنها دعم جيد للدماغ. هذه تساعد في خفض ضغط الدم ، وبالتالي منع الضرر المتعلق بالوظائف المعرفية مثل الذاكرة. يحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى ويمكن دمجها في نظامك الغذائي بسهولة في المنزل في السندويشات والسلطات والعصائر.

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5. الكركم

وفقًا للأبحاث ، فإن مركب الكركمين الموجود في الكركم يساعد في تحسين الذاكرة والمزاج لدى البالغين. إنه نفس المركب الذي يعطي الكركم لونه الذهبي. يمكنك إضافته إلى وجباتك وتقوية الذاكرة. إلى جانب الكركم ، يمكنك أيضًا تضمين الجوز والثوم والشاي الأخضر في نظامك الغذائي.

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