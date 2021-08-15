فوائد الحجامة للمرأة واعراضها

بيروت - نادين محمد - تُعد الحجامة من الأدوية النبويّة الطبيعيّة، أقرّها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ووردت في الطبّ النبويّ، لذا فهي سُنة عن النبي هدفها شفاء الجسم من أمراض معينة، وأمراض الحسد والسحر. فيما يأتي "تُطلعك"، الجميلة"،على الحجامة وفوائدها العامة للجسم.

الحجامة وخصائصها

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الحجامة هي عبارة عن كاسات من الهواء، وهي علاج لامتصاص وتسريب الدم الفاسد عن طريق استعمال كاسات توضع على مناطق مختلفة من الجسم. لها فوائد ومنافع كثيرة لمختلف الأمراض .

فوائد الحجامة:

تقي الحجامة الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.

تعالج الحجامة الإمساك وأمراض البطن والمعدة.

تعمل الحجامة على خفض ضغط الدم.

تعالج الحجامة مرض السكر.

تعالج الحجامة مرض التقرح.

تعالج الحجامة الدوالي.

تعمل الحجامة على تعزيز مناعة الجسم.

تُساعد الحجامة في إخراج الدم الفاسد وسموم الجسم.

تعمل الحجامة على تسهيل سريان الدم داخل الجسم وتنقيته.

تعالج الحجامة الصداع ومرض الشقيقة.

تعالج الحجامة مشكلة التبول اللاإرادي.

تعالج الحجامة أمراض القلب وتصلب وضيق الشرايين والأوردة.

تعالج الحجامة التهابات المفاصل والروماتيزم، والشلل النصفي.



المكوّنات التي يجب أن تتوفّر قبل تنفيذ الحجامة لتحفظي سلامتكِ:

كؤوس الحجامة وتعرف بـ"كاسات الهواء" مصنوعة من الزجاج اليدويّ.

معقّمات طبيّة للجروح السطحيّة.

قنديل أو شمعة.

أقماع ورقيّة سهلة الاشتعال.

قفّازات طبيّة معقّمة.

شفرات طبيّة معقّمة تماماً.

شروط الحجامة الصحيحة:

تُجرى الحجامة كل عام، إلا إذا كانت المرأة تعاني من أمراض معينة، يجوز أن تستخدم الحجامة شهرياً.

الأفضل أن يتم عمل الحجامة من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً.

نراعي عدم تناول الطعام قبل عمل الحجامة لمدة لا تقل عن ٦ ساعات؛ لذا يفضل أن تكون على الريق.

يفضل عدم تناول الحليب بكل مشتقاته في اليوم الذي ستجرى فيه الحجامة.

تناول طبق من السلطة الخضراء بعد الحجامة مباشرة.

عدم الاستحمام بعد عمل الحجامة في اليوم التالي من إجرائها.

الاسترخاء والنوم الهادئ والعميق بعد عمل الحجامة.

تمنع ممارسة التمارين الرياضية أو عمل أي مجهود بدني بعدها.

أفضل وقت لعمل الحجامة

أفضل وقت لعمل الحجامة، الأيام الفردية من ١٧ إلى ٢٧ من الشهر الهجرى، وأن تكون في الصباح من الساعة السابعة إلى الساعة العاشرة.

ما بعد الحجامة

الشعور بالطمأنينة النفسية والراحة والسعادة.

الاستيقاظ باكراً وبكل سهولة ونشاط.

التعرق.

الغثيان أثناء عمل الحجامة.

ظهور الندوب بعد الحجامة، نتيجة ضغط الكاسات على الجسم.

الشعور بالتنميل البسيط في الجسم بعدها.

الشعور بذهاب الثقل عن الجسم.

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