تعرف على مخاطر الشاي المثلج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت الرابطة الألمانية للتغذية بإلقاء نظرة على مكونات الشاي المثلج المكتوبة على العبوة، لمعرفة كمية السكر ونوع الحمض المستخدم.

وأوضح الخبراء الألمان أنه عادة ما يتم إضافة نكهات صناعية بدلا من عصير الفاكهة، ويجب أيضا معرفة نوع الحمض المستخدم؛ حيث إنه في الغالب يتم الاعتماد على حمض الستريك بدلا من عصير الليمون ويشار إلى هذه المادة بالرمز E330، وهي مادة تضر بالأسنان، وخاصة عند إضافتها مع كمية كبيرة من السكر.



وبالإضافة إلى ذلك يتسبب السكر الموجود في الشاي بكثرة في الشعور بالعطش، وإمداد الجسم بسعرات حرارية زائدة، ومن الممكن أن يحتوي الشاي المثلج على كميات كبيرة من الألمنيوم، والتي قد يكون لها آثار سلبية على الجهاز العصبي والكلى والعظام.