كورونا حول العالم.. ارتفاع وفيات الهند والبرازيل و99 إصابة جديدة في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 207 ملايين و541 ألفاً و683 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و367 ألفا و373 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 186 مليونا و39 ألفا و217 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

الهند تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة

سجلت الهند 36083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونا و192 ألفا و576 شخصا.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 493 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 431 ألفا و225 شخصا.





926 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إنها سجلت 926 وفاة بكوفيد-19 و31142 إصابة جديدة بالفيروس، السبت.

ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل حاليا 20 مليونا و350142، بينما وصل عدد الوفيات إلى 568788.





ارتفاع إصابات كوريا الجنوبية لـ223 ألفا و928 حالة

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل 1817 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 223 ألفا و928 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2156 حالة.





مصر تسجل 99 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة المصرية، السبت، 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات وذلك مقابل 97 إصابة وخمس وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 285257 من ضمنهم 233881 حالة تم شفاؤها، و16615 حالة وفاة".



