رئيس وزراء ماليزيا يعتزم تقديم استقالته الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الوزير الماليزي محمد رضوان محمد يوسف، الأحد، أن "رئيس الوزراء محيي الدين ياسين سيقدم استقالته إلى ملك ماليزيا غدا الإثنين".

وكان نواب من المعارضة ومؤيدون سابقون للحكومة طالبوا محي الدين ياسين بالاستقالة بعد اتهامه بـ"الكذب على مجلس النواب والملك".

واتهم تحالف المعارضة في البرلمان رئيس الوزراء بـ"العجرفة"، بعد أن نفى محي الدين تجاهل البروتوكول الملكي بشأن الإنهاء المقرر لحالة الطوارئ في ماليزيا، الأحد.

وجرى فرض حالة الطوارئ في ماليزيا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مع الدخول في إغلاق ثان نتيجة ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا ، والتي وصلت نحو 4 آلاف إصابة يوميا.

ودخلت ماليزيا في إغلاق ثالث في مايو/أيار الماضي بعد أن وصلت حصيلة الإصابات لمعدلات قياسية كانت قد سجلت في السابق.