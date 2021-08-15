شكرا لقرائتكم خبر عن تناول اللوز يوميا يحارب التجاعيد ويحمى البشرة من أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول اللوز بانتظام له فوائد صحية عديدة، فهو يساعد في خفض نسبة الكوليسترول، وسكر الدم، ومد الجسم بفيتامين هـ، ويجب دمج اللوز في نظامك الغذائي اليومي، لتحسين بشرتك وحمايتها من أشعة الشمس القاسية كما أنه يساعد فى محاربة التجاعيد، يمكن أن يساعد اللوز في الحفاظ على جمال بشرتك، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

و أكدت دراسة حديثة من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن النساء اللواتي تناولن اللوز، وتعرضن للأشعة فوق البنفسجية لم تظهرأي علامات منبهة لحروق الشمس .

و يجب تناول (حوالي 35 لوزًا) قبل الخروج في الشمس، لجني هذه الفائدة المذهلة للبشرة، فهى وجبة خفيفة مليئة بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الجيدة ، وفيتامين E ، وكيرسيتين (أحد مركبات الفلافونويد)، وغيرها من المركبات الفينولية والبوليفينولية الموجودة في اللوز قد تكون مسؤولة عن زيادة الحماية الضوئية ضد الأشعة فوق البنفسجية.

وبجانب حماية بشرتك من أشعة الشمس، يمكن أن يكون تناول اللوز إضافة مفيدة لروتينك للعناية بالبشرة، حيث كشفت دراسة أخرى لجامعة كاليفورنيا لمدة 6 أشهر تظهر أن تناول 2 أوقية من اللوز يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل شدة التجاعيد بنسبة 16٪ ويساعد في كثافة تصبغ الجلد بشكل عام (تحديدًا على وجهك).

اللوز مصدر غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي .

يحتوي اللوز على كمية كبيرة من فيتامين (هـ) الضروري لتقليل خطر حدوث العديد من المضاعفات الصحية .

يمكن أن يساعد اللوز في إدارة مستويات ضغط الدم بسبب وجود المغنيسيوم .

قد يساعد اللوز في تعزيز فقدان الوزن . اللوز مرضي ويمكن أن يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية غير الصحية .

فوائد اللوز