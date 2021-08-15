شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ليه لون سنانك بيتغير وازاى تعالجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بصحة الفم والأسنان أمر ضرورى وهناك العديد من الأسباب التي تجعل أسنانك داكنة البعض لا يمكننا التحكم فيه، مثل العمر أو الحوادث عندما نكون صغارًا والتي قد تعيق نمو مينا الأسنان، و لهذا السبب من المهم مناقشة أي خطط لديك لتبييض أسنانك مع طبيب أسنانك،و سيكون قادرًا على إخبارك ما إذا كان تلون أسنانك هو مجرد تغير ناتج عن عوامل نمط الحياة مثل شرب الكثير من القهوة أو قد يكون مشكلة تتعلق بصحة الأسنان،وفقا لما ذكره موقع كليفيلاند كلينك.





أسباب تغيير لون الأسنان :بقع الأسنان الناتجة عن عادات نمط الحياة

1:الأطعمة والمشروبات: يمكن للقهوة والشاي والكولا والنبيذ وبعض الأطعمة النشوية مثل المعكرونة أو البطاطس أن تخلق ظروفًا تسبب تلطيخها.

2:استخدام التبغ: يمكن أن يتسبب التدخين أو مضغ التبغ في تغير لون الأسنان.

بقع الأسنان الناتجة عن مشكلة صحية:

1:سوء نظافة الأسنان: قد يؤدي نسيان تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط إلى تراكم البلاك وبقع الطعام، ويمكن أن يؤدي تخطي عمليات تنظيف الأسنان الاحترافية أيضًا إلى ظهور البقع.

2:المرض: يمكن أن تؤدي الأمراض التي تمنع التطور الطبيعي لمينا الأسنان "السطح الخارجي الأبيض لأسنانك" وعاج الأسنان إلى تغير لونها، و يمكن أن تتسبب بعض العلاجات الطبية، مثل إشعاع الرأس والرقبة والعلاج الكيميائي، في تغير لون الأسنان، و يمكن أن تؤثر بعض أنواع العدوى في الأمهات الحوامل على نمو مينا طفلك وتغير لون أسنانهم.

3:الأدوية: بعض الأدوية تلون الأسنان عند الأطفال في مرحلة النمو أشهرها المضادات الحيوية ومضادات الهيستامين.

4:مواد طب الأسنان: بعض حشوات الأسنان وخاصة المواد المحتوية على كبريتيد الفضة، يمكن أن تغير أسنانك باللون الرمادي والأسود.

5:الشيخوخة: مع تقدمك في العمر، تتآكل الطبقة الخارجية من المينا على أسنانك مما يؤدي إلى تغير لونها إلى الأصفر.

6:علم الوراثة: المينا الأكثر سماكة وبياضًا تتواجد في بعض العائلات.

7:البيئة: أثناء تكوين الأسنان، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الفلوريد إما من مصادر بيئية (مستويات عالية من الفلورايد في الماء) أو من الاستخدام المفرط معجون الأسنان إلى الإصابة بالفلور، والتي تبدو مثل البقع البيضاء على الأسنان.





طرق تبييض الأسنان في المنزل:

-تجنب الأطعمة والمشروبات المسببة للبقع .

-وضع مبيضات بدون وصفة طبية متوفرة في شكل شرائط لاصقة أ.

-تنظيف أسنانك يوميًا باستخدام تقنيات تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.