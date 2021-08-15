شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: حبوب "الذرة العويجة" تساعد فى السيطرة على السكر ومستوياته بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة حديثة الفوائد الواعدة لحبوب الدخن أو ما تعرف في مصر باسم الذرة العويجة في إدارة والوقاية من مرض السكري، ويعد تنظيم النظام الغذائي أمر ضروري لإدارة ومنع مخاطر الإصابة بمرض السكري، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتطور أمراض القلب في جميع أنحاء العالم، أظهرت دراسة حديثة فوائد الدخن"الذرة العويجة" في إدارة مرض السكري.

يعتبر الدُخن أو الذرة العويجة أحد الحبوب التي يتم استهلاكها بشكل شائع في الهند وتنتشر فى البلدان الأفريقية والآسيوية، وينتمي إلى عائلة Poaceae وهو ذو قيمة غذائية عالية، أظهرت دراسة حديثة نُشرت في Frontiers of Nutrition الفوائد الواعدة للدخن في إدارة والوقاية من مرض السكري قاد الدراسة المعهد الدولي لبحوث المحاصيل في المناطق المدارية (ICRISAT) وهي جزء من مبادرة الغذاء الذكي هناك أنواع مختلفة من الدخن مثل الدخن الصغير والدخن الإصبع والدخن الثعلب.



الذره العويجة 2

هذا ما تقوله الدراسة

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في Frontiers of Nutrition يمكن أن يساعد استهلاك الدخن "الذرة العويجه" في إدارة وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري خصائصه المنخفضة نسبة السكر في الدم تجعله صحيًا لمرضى السكري.

قال الدكتور راج بهانداري، ممثل في المجلس التقني الوطني الهندي للتغذية وأحد مؤلفي الدراسة: "خلصت المراجعة إلى أنه حتى بعد الغليان والخبز والبخار (أكثر الطرق شيوعًا لطهي الحبوب)، كان الدخن يحتوي على نسبة أقل من GI من الأرز والقمح والذرة ".

قال الدكتور أنيثا ، كبير علماء التغذية في ICRISAT والمؤلف الرئيسي للدراسة: "تثبت مراجعة الدراسات المنشورة في المجلات العلمية أن الدخن يحافظ على مستويات الجلوكوز في الدم ويجعله تحت السيطرة، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري".

الفوائد الصحية للدخن"الذرة العويجة"



الذره العويجه