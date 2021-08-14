شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من خطورة تأثير «التدخين السلبي» على الطفل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور محمد حبيب الله قاري، من منسوبي وزارة الصحة، من خطورة التدخين السلبي على صحة الأطفال.

وقال حبيب الله قاري: “إن التدخين السلبي يصيب الشخص بنفس الأمراض التي تصيب المدخن الإيجابي، مشيرًا إلى أنه يتوفى سنويًّا 8 ملايين مدخن، منهم مليون و200 ألف من التدخين السلبي.

وأضاف “أن التدخين سواء السلبي أو الإيجابي يصيب الشخص بأمراض الرئة والقلب والشرايين والسرطان.

وختم الدكتور محمد حبيب الله قاري بقوله “إن الأطفال يتأثرون أكثر من الكبار بالتدخين السلبي، وأنه يعد تعرضهم للتدخين السلبي جريمة في حقهم”.