صحة ورشاقة

إنفوجراف.. آلية دخول الأماكن العامة في أبوظبي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمدت أبوظبي آلية دخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين، للتنفيذ بدءا من يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021.

وسيسمح بدخول الأماكن العامة المحددة بالقرار للمطعم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل 30 يوما وسيسمح بالدخول للمستثنى من التطعيم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل 7 أيام كما سيسمح بدخول الأطفال دون سن 16 عاما الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر دون فحص.

الإنفوجراف التالي يوضح آلية دخول الأماكن العامة في أبوظبي:


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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