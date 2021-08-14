إنفوجراف.. آلية دخول الأماكن العامة في أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمدت أبوظبي آلية دخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين، للتنفيذ بدءا من يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021.

وسيسمح بدخول الأماكن العامة المحددة بالقرار للمطعم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل 30 يوما وسيسمح بالدخول للمستثنى من التطعيم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر والتي تتطلب إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل 7 أيام كما سيسمح بدخول الأطفال دون سن 16 عاما الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر دون فحص.

الإنفوجراف التالي يوضح آلية دخول الأماكن العامة في أبوظبي:



