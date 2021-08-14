سنه أولى بابا.. 4 نصائح للتعامل مع الأطفال حديثى الولادة

2. الجلوس فى مكان هادئ ومريح

يفضل الجلوس في مكان هادئ ومريح لممارسة رعاية الأطفال، يمكنك وضع الطفل برفق على صدرك ولفه ببطانية للدفء.

إذا كنت تعاني من الحمى والبرد، فتجنب رعاية الأطفال حديث الولادة حتى تشعر بالتحسن، فيمكن أن تنتقل العدوى إلى الطفل مما قد يؤدي إلى مضاعفات عديدة، يجب أن تكون بصحة جيدة ولا تعانى من أعراض للإنفلونزا.