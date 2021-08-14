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شكرا لقرائتكم خبر عن سنه أولى بابا.. 4 نصائح للتعامل مع الأطفال حديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التعامل مع الأطفال حديثى الولادة خاصة فى الأيام والشهور الأولى لهم من الأمور التى تحتاج إلى حرص شديد خاصة أثناء حمل الطفل، وهى مهمه صعبه على الأباء خاصة فى أول مرة للتعامل مع طفل، ويقدم التقرير التالى 4 نصائح يجب على جميع الآباء وضعها في الاعتبار أثناء تقديم رعاية لأطفال حديثي الولادة، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".طرق تعامل الأباء مع الطفل حديث الولادة
1. تجنب استخدام الهواتف
تجنب استخدام هاتفك المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى أثناء حمل طفلك حديثى الولادة، للمساعدة على التركيزو تجنب انحرافات الطفل أثناء حمله.
2. الجلوس فى مكان هادئ ومريح
يفضل الجلوس في مكان هادئ ومريح لممارسة رعاية الأطفال، يمكنك وضع الطفل برفق على صدرك ولفه ببطانية للدفء.
3. تجنب حمل الطفل إذا كنت مريضا
إذا كنت تعاني من الحمى والبرد، فتجنب رعاية الأطفال حديث الولادة حتى تشعر بالتحسن، فيمكن أن تنتقل العدوى إلى الطفل مما قد يؤدي إلى مضاعفات عديدة، يجب أن تكون بصحة جيدة ولا تعانى من أعراض للإنفلونزا.
4. لا تستخدم مزيل العرق
تجنب استخدام العطورأو مزيلات العرق أثناء العناية بالطفل لأنها يمكن أن تهيج جلده الحساس، مما يسبب الأحمرار والطفح الجلدي وحتى الحساسية.