شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى كرون.. اعرف النظام الغذائى المناسب لحالتك الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث داء كرون بشكل شائع في الأمعاء الدقيقة والقولون، ويمكن أن يؤثر على أي جزء من الجهاز الهضمي، وحسب ما ذكره موقع healthline تختلف الأعراض ويمكن أن تتغير بمرور الوقت في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي المرض إلى نوبات ومضاعفات تهدد الحياة، ومن اعراضه "إسهال،مغص، ،حمى، إعياء، فقدان الشهية، فقدان الوزن، الشعور كما لو أن أمعائك ليست فارغة بعد حركة الأمعاء، الشعور بالحاجة المتكررة لحركات الأمعاء.

أسباب داء كرون غير واضحة ومع ذلك، قد تؤثر العوامل التالية على فرصك في تطويره:

جهاز المناعة الخاص بك.

جيناتك.

بيئتك.

يمكن أن يؤثر مرض كرون وعلاجاته أيضًا على جهاز المناعة، مما يجعل هذه الأنواع من العدوى أسوأ.

النظام الغذائي لمرض كرون

قد لا تعمل خطة النظام الغذائي التي تناسب شخصًا مصابًا بداء كرون مع شخص آخروذلك لأن المرض يمكن أن يشمل مناطق مختلفة من الجهاز الهضمي عند أشخاص مختلفين.

من المهم معرفة أفضل ما يناسبك يمكن القيام بذلك عن طريق تتبع الأعراض الخاصة بك عند إضافة أو إزالة أطعمة معينة من نظامك الغذائي قد تساعدك التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي على تقليل تكرار الأعراض وتقليل حدتها.

1:ضبط تناول الألياف

يحتاج بعض الناس إلى نظام غذائي غني بالألياف وعالي البروتين، بالنسبة للآخرين ، قد يؤدي وجود بقايا طعام إضافية من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات إلى تفاقم الجهاز الهضمي، إذا كانت هذه هي الحالة ، فقد تحتاج إلى التحول إلى نظام غذائي منخفض البقايا .

2:قلل من تناول الدهون

قد يتداخل داء كرون مع قدرة الجسم على تكسير الدهون وامتصاصها ستنتقل هذه الدهون الزائدة من الأمعاء الدقيقة إلى القولون ، مما قد يسبب الإسهال.

3:قلل من تناول منتجات الألبان

في السابق ، ربما لم تكن قد عانيت من عدم تحمل اللاكتوز ، ولكن قد يعاني جسمك من صعوبة في هضم بعض منتجات الألبان عندما تكون مصابًا بداء كرون، و يمكن أن يؤدي تناول منتجات الألبان إلى اضطراب في المعدة ، وتشنجات في البطن ، وإسهال لدى بعض الأشخاص.

4:اشرب كمية كافية من الماء

قد يؤثر مرض كرون على قدرة الجسم على امتصاص الماء من الجهاز الهضمي، هذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف يكون خطر الإصابة بالجفاف مرتفعًا بشكل خاص إذا كنت تعاني من الإسهال أو النزيف.

5:ضع في اعتبارك مصادر بديلة للفيتامينات والمعادن

يمكن أن يؤثر مرض كرون على قدرة أمعائك على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى بشكل صحيح من طعامك، قد لا يكون تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية كافيًا تحدث مع طبيبك حول تناول الفيتامينات المتعددة لمعرفة ما إذا كان هذا مناسبًا لك.