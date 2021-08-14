هل غسل الغلاف الخارجى للبطيخ قبل تقطيعه يمنع انتقال البكتيريا؟

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القاهرة - سامية سيد - تنتقل العديد من الميكروبات والبكتيريا من خلال قشرة بعض الفواكه التي لا يتم غسلها في الغالب، ومن هذه الفاكهة البطيخ، حيث ترتبط العديد من الأمراض المعوية بانتقال البكتيريا من قشر الفاكهة غير المغسولة للجزء الداخلى الذى نقوم بتناوله.

وبحسب وكالة نوفوستي الروسية، قالت خبيرة التغذية أنتونينا ستارودوبوفا، كبير خبراء التغذية في مديرية الصحة بموسكو، إنه يجب غسل الغلاف الخارجي للبطيخ بماء دافئ وصابون قبل تقطيعه، حتى لا تنتقل الميكروبات من السطح إلى اللب، مضيفة أن مثل هذه الميكروبات، يمكن أن تتسبب بظهور عدوى معوية.

وأضافت ستارودوبوفا: أننا يجب أن نغسل سطح البطيخ الخارجي جيدا بالماء الدافئ والصابون، نظرا لوجود مخاطر عالية من وصول الميكروبات من السطح إلى اللب عند التقطيع، مما قد يؤدي إلى إصابة من يتناولها بعدوى معوية.

وأوضحت أنه لا يجوز تناول البطيخ الذي تعرض للتلف خلال النقل أو التخزين، أو إذا كان لون اللب يثير الشك أو له رائحة غريبة.

وأكدت أنه من الضروري حماية سطح البطيخ من التلوث ومن الحشرات الطائرة لأنها يمكن أن تكون ناقلة للميكروبات التي يمكن أن تسبب أمراضا معدية مختلفة وتسمما غذائيا.

وتابعت قائلة أنه يجب عدم تناول بذور البطيخ، لأن قشرة بذور البطيخ قاسية للغاية، وهذا يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي".

توصيات قبل تقطيع البطيخ للوقاية من انتقال الميكروبات

- بحسب موقع mecknc، يجب أن تغسل يديك جيدًا بالماء والصابون قبل تقطيع البطيخ.

-قبل التقطيع، اغسل السطح الخارجي للبطيخ جيدًا بماء الصنبور البارد لإزالة الأوساخ السطحية؛ مع التنظيف بفرشاة نظيفة.

-اغسل جميع المعدات والأواني التي تلامس الطعام مثل: (ألواح التقطيع والسكاكين وما إلى ذلك) جيدًا بالماء الساخن والصابون وشطفها وتعقيمها وتجفيفها في الهواء.

-استخدم حاجزًا مثل القفازات أو ورق الأطعمة الجاهزة أو أداة مناسبة للمس قطع البطيخ.

-في المنزل ، قم بتبريد الأطعمة ووضعها في الثلاجة بعد الشراء، ضع المنتجات التي تحتاج إلى التبريد بعيدًا على الفور.

يجب تبريد المنتجات الطازجة في غضون ساعتين من التقشير أو التقطيع يجب التخلص من بقايا المنتجات المقطعة إذا تركت في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.