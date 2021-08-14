شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة من «استشاري قلب» للأشخاص فوق 20 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر ، نصيحة مهمة لكل من بلغ سن 20 عاماً فأكثر.

وأوصى “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” كل من بلغ 20 عاماً فأكثر بإجراءتحليل الكوليسترول ، فإذا كانت النتيجة طبيعية فيعيده كل ٤ سنوات أمّا اذا كانت النتيجة مرتفعة فيراجع أقرب طبيب.

جدير بالذكر أن المعدل الطبيعي لنسبة الكوليسترول الكلي بالدم أقل من 200 ملليجرام/ ديسيلتر، أما فئة الخطر فتتراوح ما بين 200 إلى 239 ملليجرام/ ديسيلتر .