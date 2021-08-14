صحة ورشاقة

السعودية: انخفاض إصابات كورونا وارتفاع المتعافين والملقحين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ، السبت، انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس مع ارتفاع بأعداد المتعافين حيث وصلت إلى 97% لأول مرة.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد الملقحين إلى 5ر31 مليون شخص، وأعلنت الوزارة في بيان لها ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة إلى 537983 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 1651 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 522009 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8399 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 7575 حالة، منها 1360 حالة حرجة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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