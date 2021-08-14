المغرب يواجه تفشي كورونا بتوسيع دائرة المستفيدين من التطعيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق مناعة جماعية ضد فيروس كورونا، إذ قررت توسيع الفئة المستفيدة من اللقاح، لتشمل سن 18 عاماً فما فوق.

وكشف بيان لوزارة الصحة المغربية، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، أن الوزارة قررت شمل الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، بلقاح كورونا، وذلك بهدف تسريع وتيرة عملية التلقيح.

وأوضحت أنه من أجل تسهيل استفادة المواطنات والمواطنين من عملية التلقيح الوطنية، فإنه بإمكان الأشخاص المستهدفين التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم سواء الأولى أو الثانية، بدون شرط عنوان وبلد السكن.



وأضافت أن مراكز التلقيح الكبرى تظل مفتوحة حتى الـ8 مساء، وذلك تسهيلا لبعض الموظفين والمستخدمين وغيرهم ممن لا تسمح ظروفهم العملية بالحضور إلى مراكز التلقيح وقت الشغل.

وتسابق مختلف السلطات المعنية الزمن لتحقيق مناعة جماعية، عبر توسيع عملية التلقيح المجانية وغير المسبوقة، والتي وزعت إلى حدود الساعة أكثر من 27 مليون جرعة ونصف المليون.

وحتى مساء الجُمعة، بلغ عدد الذين حصلوا على جرعتين كاملتين، 11.368.958 شخصاً، في حين ينتظر 4.823.355 شخصاً مرور الفترة الموصى بها من الأطباء لأخذ جرعتهم الثانية.

وتشهد المملكة المغربية ارتفاعاً غير مسبوق لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وما يرافقها من وفيات وحالات حرجة داخل أقسام الإنعاش.

وخلال آخر 24 ساعة، حصد فيروس كورونا أرواح 112 مغربياً، وهي حصيلة يومية غير مسبوقة، ورقم لم يسبق تسجيله قط منذ بداية الجائحة، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 10.823.

كما سجلت المملكة خلال الفترة نفسها 10.752 إصابة مقابل 9.895 حالة شفاء فقط، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 81.584 حالة.

ومن ضمن الحالات النشطة، توجد 1967 حالة خطيرة في مختلف مستشفيات المملكة، منها 1121 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، و68 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.