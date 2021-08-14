شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 3 فحوصات لقياس تحمل القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار تحمل القلب والأوعية الدموية هو قياس مدى قدرتك على أداء نشاط ديناميكي إيقاعي بكثافة معتدلة إلى عالية لفترة طويلة، إنه لا يشمل قلبك فحسب بل هو جهد جماعي من رئتيك وكذلك عضلاتك، ويمكن أن يؤدي تحسين قدرة القلب والأوعية الدموية على التحمل إلى تحسين صحتك الجسدية والعقلية، مما يسهل عليك أداء مهامك اليومية، إنها طريقة فعالة لتقليل خطر الإصابة بأمراض، مثل مرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز اختبارات لقياس تحمل القلب والأوعية الدموية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

قياس التحمل القلبي الوعائي

لتحسين قدرتك على التحمل القلبي الوعائي، عليك أولاً قياسه. يتضمن ذلك فحصًا دقيقًا لمدى امتصاص الجسم للأكسجين واستخدامه.

عندما تملأ رئتيك بالهواء أثناء عملية التنفس، يمر بعض الأكسجين إلى مجرى الدم ثم ينتقل الدم الغني بالأكسجين إلى القلب وينتقل إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

تتطلب عضلاتك أيضًا كمية كافية من الأكسجين، جنبًا إلى جنب مع العناصر الغذائية الأخرى لتعمل بشكل صحيح لفترة طويلة يمكن أن يؤدي عدم وجود أي منهما إلى الإرهاق ويؤثر على أدائك.

فيما يلي ثلاث طرق لقياس قدرة القلب والأوعية الدموية على التحملمعدل ضربات القلب أثناء الراحة

كلما كان الشخص أكثر لياقة، كلما انخفض معدل ضربات قلبه أثناء الراحة لقياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة، لا تحتاج إلى أي قطعة من المعدات ما عليك سوى إبقاء إصبعك على نبضك وحسابه لمدة 10 ثوانٍ، ثم اضربه في رقم 6، و يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة من 60 إلى 100.

يمكنك أيضًا أخذ هذه القراءة باستخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب، الوقت المثالي للقيام بذلك هو في الصباح أو قبل النوم.

العيب الرئيسي لاستخدام هذه الطريقة لقياس معدل ضربات القلب هو أن بعض الناس لديهم معدل ضربات قلب منخفض أو مرتفع بشكل طبيعي ولن يكون هناك فرق كبير فيه عند التدريب.

اختبار الصخرة Rockport

يستخدم اختبار Rockport للياقة البدنية لتحديد VO2 max ، وهو مقياس لمدى استخدام جسمك للأكسجين كلما ارتفع رقمك، زادت قدرتك على التحمل في هذا ، يتعين على المشاركين المشي لمسافة ميل واحد بأسرع ما يمكن ثم تسجيل معدل النبض لمدة دقيقة ثم ضع علامة الدقائق ، والوقت الذي استغرقته لإكمال الاختبار، والعمر ووزنك في صيغة قياسية للحصول على درجاتك.

هذا الاختبار سهل وغير مكلف ومناسب للجميع ويعطي نتائج أكثر دقة ومع ذلك ، فهو ليس مناسبًا لأولئك الذين يتمتعون بلياقة بدنية بالفعل لأنه سيكون من السهل عليهم إجراء هذا الاختبار.

اختبار جهاز المشى

يعد اختبار جهاز المشي أكثر تعقيدًا من الاختبارين الآخرين لذلك ، عادة ما يتم إدارته من قبل متخصص في صالة الألعاب الرياضية أو المختبر إلى جانب ذلك ، أنت مطالب بالتمرين بكثافة عالية ، وقد لا يكون ذلك ممكنًا للجميع.

الأول هو اختبار الدرجات الذي يتضمن فترة طويلة على جهاز المشي أثناء مراقبة ضغط الدم وإيقاعات القلب.

الثاني هو اختبار يتضمن أيضًا العمل على جهاز المشي أثناء مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم والإجهاد الملحوظ وكلا الاختبارين دقيقان ، لكنهما مكلفان.

كيفية تحسين قدرة القلب والأوعية الدموية على التحمل

يمكن تحسين القدرة على التحمل القلبي الوعائي عن طريق أداء بعض التمارين البسيطة.

تشير الدراسات إلى أن تدريب المقاومة ، وتدريب التحمل ، والتدريب المتقطع عالي الكثافة يمكن أن يساعد في تحسين القدرة على التحمل القلبي التنفسي والقوة العضلية بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40-65 عامًا.

تعتبر التمارين التي تسرع معدل ضربات قلبك بسرعة مثل القفز، والجري أو الركض ، والسباحة ، وركوب الدراجات ، والرقص ، والملاكمة بعض الخيارات الممتازة لتعزيز صحة القلب.