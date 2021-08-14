شكرا لقرائتكم خبر عن الرجيم الغنى بالبروتينات والمعادن يعزز صحتك ويقوى عضلاتك والان مع تفاصيل الخبر

وذكر موقع "ميديكال نيوز توداي"عددا من الأطعمة الغنية بالبروتين والتي تساعد على فقدان الوزن أهمها:

القاهرة - سامية سيد - ينصح الأطباء باتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن للحفاظ على الصحة، حيث يساعد البروتين على إنقاص الوزن وبناء العضلات الخالية من الدهون التى تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

1. الفاصوليا

والتي تعد مصدرًا غير مكلف للبروتين.

2. الذرة

والتي تمتلك 15.6 جرام من البروتين لكل كوب، بالإضافة إلى كمية جيدة من الألياف والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم.



سمك السالمون وفوائده

3. سمك السلمون

يعتبر السلمون من الأسماك الدهنية، أي أنه مليء بأحماض أوميجا الدهنية، ويعتبر سمك السلمون أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين وأحماض الأوميجا 3 ويمكن أن يساعد الشخص على الشعور بالرضا أكثر في الوجبات.

4. البطاطس

تشتهر البطاطس بأنها من الكربوهيدرات النشوية ولكنها مصادر جيدة للعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين. يجب على الناس توخي الحذر عند تحضير البطاطس لأن الإضافات التي غالبًا ما يضعها الناس على البطاطس يمكن أن تزيد من عدد السعرات الحرارية.

5. البروكلي

يحتوي كوب واحد من البروكلى النيء تقريبا على 2.6 جرام من البروتين ويحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الغذائية مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم. ويحتوي على 31 سعرة حرارية في كل كوب.

6. القرنبيط

يحتوي القرنبيط على الكثير من البروتين مع عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، كوب واحد من القرنبيط المفروم يحتوي على 27 سعرة حرارية و2 ج من البروتين.

7. الكرنب الصيني

ويعرف أيضًا باسم بوك تشوي، ويشمل على الكثير من السعرات الحرارية من البروتين وهو مليء بمضادات الأكسدة.



البيض غنى بالبروتين

8. البيض

مصدر ممتاز للبروتين والمواد الغذائية والدهون الصحية.



لحم البقر

9. لحم البقر

يحتوى لحم البقر على كميات عالية من البروتين لكل وجبة، كما أنه معتدل الكربوهيدرات.

10. صدور الدجاج

يحتوى صدور الدجاج على عدد قليل من الدهون والسعرات الحرارية خاصة عند تقديمه دون جلد.

11.الشوفان

يحتوي كل 100 جرام من الشوفان على 17 غراما من البروتين، كما أنه مصدر للكربوهيدرات المعقدة.



سمك التونة وفوائده على صحتك

12. التونة

تعتبر التونة مصدرا ممتازا للبروتين، بالإضافة إلى عدد قليل من السعرات الحرارية.

13. فول الصويا

يحتوي على 17 جراما من البروتين لكل نصف كوب.



االفاصوليا الجافة

13. البقوليات

غنية بالألياف والبروتين.

14. الجوافة

هي واحدة من أكثر الفواكه غنى بالبروتين، بالإضافة إلى فيتامين سي.

15. البازلاء

غنية بالبروتين والألياف والمواد المغذية الأخرى.



بذور اليقطين وفوائدها

بالإضافة إلى لحم الديك الرومي والحمص والزبادي اليوناني والجبن القريش واللوز والحليب والعدس وبذور اليقطين" قرع العسل" والأفوكادو، والفستق وبذور الشيا والمكسرات والأسماك .