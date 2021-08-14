شكرا لقرائتكم خبر عن هيقوى مناعتك ويحسن مزاجك.. اعرف فوائد اللب السورى لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن شهر أغسطس مع موسم حصاد الذهب الأسود وهو اللب السورى أبرز أطباق التسلية عند المصريين، والذى يحظى بشهرة واسعة ولديها عشاق كثر، ويتم حصاده من زهور عباد الشمس، ويحمل العديد من الفوائد الصحية لجسمك.

وطبقا لتقرير نشر فى Bold sky، فإن من أبرز فوائد اللب السورى على الصحة مايلى: الوقاية من أمراض القلب نظرا لأنه يحتوى على إنزيمات معينة تحمى من تخثر الدم، بجانب احتوائه على المغنيسيوم الذى يسهم فى تدفق الدم والوقاية من تصلب الشرايين. الوقاية من أمراض القلب نظرا لأنه يحتوى على إنزيمات معينة تحمى من تخثر الدم، بجانب احتوائه على المغنيسيوم الذى يسهم فى تدفق الدم والوقاية من تصلب الشرايين.





مضاد للإلتهاباتحيث تحتوى بذور عباد الشمس على فيتامين ه والذى بعد من الفيتامينات التىىتخفض معدلات الالتهاب داخل الجسم وبالتالي تحمى من العديد من الأمراض.





الوقاية من السرطان لأنه غنى بمضادات الأكسدة وفيتامين ه التى تساعد فى منع تلف الخلايا وبالتالي تحمى من تكوين الأورام السرطانية خاصة سرطان القولون .





تحسين المزاج يحتوى اللب السورى على كمية جيدة من حمض التربتوفان الذى يساعد الدماغ لإنتاج هرمون السيروتونين وهو الهرمون المسؤول عن خفض مستويات التوتر والقلق وتحسين المزاج.





تعزيز المناعة لأنه مصدر غنى بالزنك والمغنيسيوم الذى يعمل على تعزيز مناعتك لدرء العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا.