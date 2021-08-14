شكرا لقرائتكم خبر عن يوم عاشوراء .. تعرف على فوائد حلوى العاشوراء الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم عاشوراء يوافق العاشر من محرم في العام الهجرى وهو يوم يستحب صيامه ويتميز بتناول طبق العاشوراء، كأحد الوجبات المميزة لهذا اليوم، ويتكون طبق العاشوراء من حبوب قمح البليلة ويتم خلطها باللبن والنشا والسكر، ومع اقتراب الاحتفال بيوم عاشوراء نقدم لكم أهم فوائد العاشوراء الصحية، بحسب موقع " organicfacts".



يوم عاشوراء طبق العاشورة

يوم عاشوراء وأبرز فوائد طبق العاشوراء

يتميز طبق العاشوراء بعدد من الفوائد صحية عديدة بمكوناتها الرئيسية، وتتمثل فوائد طبق العاشوراء فى:

-زيادة الطاقة والنشاط

-يساعد تناول حبوب القمح الكامل الموجودة في العاشوراء بمحتواه من فيتامين ب في تزويد الجسم بالطاقة، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث الدماغ والأداء والتغذية في جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة.

-علاوة على ذلك ، تحتوي الحبوب الكاملة على الكربوهيدرات المعقدة، والتي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتمنحك الطاقة على مدى فترة زمنية أطول.

-منع اضطرابات التغذية

يمكن أن تكون الحبوب الكاملة مثل القمح فعالة للغاية لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي تشمل الأنواع الشائعة من متلازمات التمثيل الغذائي السمنة الحشوية وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية ، وانخفاض مستويات الكوليسترول الحميد ، وارتفاع ضغط الدم.

وكشف بحث نُشر في The Nutrition Society أن تناول كميات أكبر من الحبوب الكاملة (حوالي ثلاث حصص يوميًا) كان مرتبطًا بانخفاض مؤشر كتلة الجسم والسمنة المركزية، والوقاية من مرض السكري من النوع 2.

كما يمنع محتوى البيتين في القمح الالتهابات المزمنة، وهو مكون رئيسي في الآلام والأمراض الروماتيزمية تقلل خصائصه المضادة للالتهابات من خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل هشاشة العظام وأمراض القلب والتدهور المعرفي ومرض السكري من النوع الثانى.



يوم عاشوراء وفوائد العاشوراء





منع حصوات المرارة

نظرًا لأن القمح الكامل غني بالألياف غير القابلة للذوبان، فإنه يمكن أن يضمن وقت عبور سريع وسلس للأمعاء ويقلل من إفراز الأحماض الصفراوية.

تعد الأحماض الصفراوية المفرطة سببًا رئيسيًا لتكوين حصوات المرارة في العديد من الدراسات الاستقصائية التي أجرتها المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي ، ثبت أن خبز الحبوب الكاملة والحبوب تساعد في منع تكون حصوات المرارة.

تحسين الهضم

تعمل الألياف الموجودة في القمح الكامل على تعزيز عملية الهضم في الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي بشكل عام. يوصي الأطباء بتناول الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف.

يحتوى على نسبة عالية من الألياف

عندما تحافظ على نظام غذائي غني بالألياف يتكون من القمح والحبوب التي تحتوي على نسبة عالية من النخالة ، يمكنك أن تكون واثقًا من أن مشاكل مثل انتفاخ البطن والغثيان والإمساك والانتفاخ سيتم تخفيفها في أي وقت من الأوقات.

تقول دراسة نشرت في مجلة علوم وتكنولوجيا الأغذية أن الألياف ، كما هو الحال في القمح ، تساعد في الحفاظ على النظام الهضمي.

يعزز صحة المرأة

القمح الكامل يزيد من مستويات الطاقة والحيوية لدى النساء. أظهرت دراسة مراقبة مبادرة صحة المرأة طويلة المدى أن زيادة استهلاك الحبوب الكاملة عزز مستويات طاقتهن ومنع زيادة الوزن، ومرض السكري من النوع 2 ، وحافظ على مستويات مؤشر كتلة الجسم منخفضة.

أظهرت الدراسة أيضًا أن النساء اللائي تناولن المزيد من الحبوب الكاملة كان من المرجح أن يتبعن نظامًا غذائيًا صحيًا وتناول كميات أكبر من الفواكه والخضروات.

تحتوي منتجات الحبوب الكاملة على حمض الفوليك وفيتامين ب ، مما قد يساعد في تقليل مشاكل الحمل والرضاعة الطبيعية.



يوم عاشوراء وفوائد العاشوراء

يمنع الإصابة بالربو عند الأطفال

أثبتت الدراسات أن النظام الغذائي القائم على القمح لديه القدرة على تقليل فرص الإصابة بالربو بنسبة 50٪ تقريبًا.

تحسين للمزاج

الحديد ، وحمض الفوليك ، والفيتامينات B و E الموجودة في القمح تدعم إنتاج السيروتونين وتزيد من مستويات الطاقة يمكن أن يساعد ذلك في منع مشاكل الصحة العقلية وتخفيف الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية وزيادة الصحة العامة.



يوم عاشوراء وفوائد العاشوراء

يوم عاشوراء وفوائد اللبن الموجود في طبق العاشوراء

فوائد اللبن كأحد مكونات طبق العاشوراء تشمل ما يلي:

أسنان قوية

الحليب هو أفضل مصدر للكالسيوم، بالإضافة إلى ذلك ، يساعد الحليب على منع تسوس الأسنان.

صحة العظام

الأطفال يحتاجون إلى شرب الحليب لزيادة صحة العظام، من أجل تحسين النمو السليم ومع ذلك ، فمن الصحيح أيضًا أن البالغين يمكنهم الاستفادة من شرب الحليب للمساعدة في الحفاظ على قوة عظامهم ، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام و تأتي هذه الفائدة من الكالسيوم الموجود في الحليب ، ويحتاج جسمك إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم.

نمو العضلات

الحليب مفيد أيضًا في تحسين نمو العضلات هذا بسبب البروتين الموجود في الحليب بالإضافة إلى ذلك ، يساعد الحليب على منع وجع العضلات ويجدد السوائل التي فقدتها أثناء النشاط البدني.



يوم عاشوراء وفوائد طبق العاشوراء

فقدان الوزن

أثبتت الدراسات أن النساء اللواتي يشربن الحليب يوميًا أكثر عرضة لفقدان الوزن من النساء اللائي لا يشربن الحليب.

تقليل التوتر

بفضل الفيتامينات والمعادن الموجودة في الحليب ، يمكن أن يعمل كمزيل للتوتر بعد يوم طويل وشاق في العمل ، اجلس واشرب كوبًا دافئًا من الحليب هذا يساعد على تخفيف توتر العضلات وتهدئة أعصابك.

يزيل الحموضة المعوية

هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على الأحماض التي تسبب حرقة المعدة واحدة من أبسط وألذ الطرق لتخفيف هذا الألم هو شرب كوب من الحليب يساعد الإحساس بالبرودة وقوام الحليب الكثيف على تغطية المريء وبطانة المعدة لمنع حرقة المعدة.