صحة ورشاقة

4 مكملات طبيعية يمكن أن تساعد النساء على زيادة الوزن بشكل أسرع

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القاهرة - سامية سيد - تواجه عدد من النساء مشكلة مع النحافة الزائدة التى تظهرهم بمظهر غير صحى أو جذاب، ولكن إذا كنتى لا تزالين غير قادرة على تحقيق أهداف زيادة الوزن، ففى التقرير التالى نتحدث عن  المكملات الطبيعية التي يمكن أن تساعد النساء على زيادة الوزن بشكل أسرع، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

البروتين

 

لا بد أنك سمعت أن البروتين هو المكمل النهائي لاكتساب العضلات، هناك عدد من الأطعمة الغنية بالبروتينات الطبيعية مثل الحليب كامل الدسم والزبادي والبيض والدجاج واللحوم الحمراء، يمكن أن تضيف إضافة التمر أيضا عناصر غذائية إضافية إلى نظامك الغذائي، كما أن إضافة المكسرات والبذور سيجعلها غنية بالسعرات الحرارية.

 

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بروتين مصل اللبن

 

يحتوي هذا النوع من البروتين على جميع السكريات والدهون اللازمة لزيادة الوزن،  فهو بروتين يسهل هضمه، امزج ملاعق قليلة من مسحوق بروتين مصل اللبن واشربه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

 

بروتين مصل اللبن
بروتين مصل اللبن

 

الدهون

 

لزيادة الوزن، تحتاج إلى إضافة السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي، يمكن أن تصبح زيادة الوزن أسهل إذا أضفت الدهون الصحية إلى طعامك مثل إضافة السمن البلدى إلى وجباتك،  وتناول الزبدة، والمكسرات والبذور.

 

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الكربوهيدرات

 

إلى جانب الدهون، تعتبر الكربوهيدرات أيضا جزءا من نظام غذائي لزيادة الوزن، يوفر تناول الكربوهيدرات سعرات حرارية، وتشمل الكربوهيدرات الصحية البطاطس ، والبطاطا الحلوة، والشوفان ،  والحبوب الكاملة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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