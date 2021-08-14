شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى القلب للحفاظ على صحتهم خلال فصل الصيف..الإكثار من الماء الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرضى القلب أكثر المرضى الذين يتعرضون إلى مضاعفات صحية عديدة خلال فصل الصيف، فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، خاصة أنهم يتناولون أدوية مستخدمة لأمراض القلب التى قد تؤثر سلبيا على الصحة إذا تعرض الجسم للحرارة بشكل كبير.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع "إكسبريس" ، فعندما ترتفع درجات الحرارة ، يبدأ جسمك في العمل بشكل مختلف، يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر وأن يضخ الدم بشكل أسرع إلى أجزاء أخرى من الجسم حتى تظل درجة حرارة الجسم منظمة، لذا إذا لم يتم تبريد الجسم بشكل صحيح ، فمن المحتمل أن يصاب الشخص بضربة شمس ، والتي قد تكون قاتلة في بعض الحالات، ويكون مرضى القلب معرضون لخطر أكبر.

وذكر التقرير نصائح لابد أن يتبعها مرضى القلب للحفاظ على صحتهم خلال فصل الصيف:

1. تجنب ممارسة التمارين والأنشطة فإذا قام الشخص بأي نشاط بدني يتطلب المزيد من الطاقة مثل الجري والركض والتمارين القوية الأخرى ، فقد يضطر القلب إلى ضخ الدم بشكل أسرع في الصيف ، لذا قد يتعرض هؤلاء المرضى إلى الإصابة بضربة الشمس أكثر من غيرهم.

2. الإكثار من تناول الماء يساعد الماء جسمك على البقاء في درجة حرارة منظمة، كما يحافظ على ترطيب الجسم ويتيح لجميع أجزاء الجسم العمل بشكل صحيح، وتنظيم ضربات القلب.

3. تجنب الكافيين لأن تناوله يصيب الجسم بالجفاف، الذى يشكل خطراً على الصحة، خاصة للأشخاص المصابين بأمراض القلب نظرًا لأن الجسم يحتاج إلى الماء للبقاء في درجة حرارة مضبوطة، فمن الأفضل تجنب المشروبات مثل القهوة والشاي والكحوليات .

4.تجنب الخروج فى أوقات ذروة الحرارة من الأفضل البقاء في المنزل في ساعات الذروة، و قم بتشغيل مكيفات الهواء أو المراوح، فلابد من الحفاظ على جسمك بارداً بدرجة كافية حتى لا يضطر قلبك إلى بذل مجهود أكبر من اللازم.

5. ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون تمتص الألوان الداكنة الحرارة بينما تعكس الألوان الفاتحة الحرارة في فصل الصيف، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب التأكد من ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة لتعكس أقصى قدر من الحرارة، مما يجعلك تشعر بالبرودة وتنظم حرارة جسمك.