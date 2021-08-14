سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 14 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 14 أغسطس 2021، في تعاملات محدودة بشركات الصرافة.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في بنوك، بلوم مصر،المشرق، المصرف العربي الدولي،عودة.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





أسعار الدولار واليورو والإسترليني



واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر اليورو، ثابتا عند 18.34 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني 21.65 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري عند 4.26 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر، ثابتا عند نحو 51.92 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع.