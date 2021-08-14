شكرا لقرائتكم خاص ركين سعد: هذا أصعب مشهد أديته في "العارف".. ولم يكن "أكشن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية في مصر، أبرزها مسلسل "واحة الغروب" ومؤخراً مسلسل "بالحجم العائلي"، ظهرت الفنانة الأردنية ركين سعد مؤخراً في فيلم "العارف" وهو أول تجربة سينمائية لها في مصر، وأدت فيها دور زوجة أحمد عز.

وكشفت سعد لـ"العربية.نت" كواليس العمل وتحضيرها للدور، وتحدثت عن النجاح الكبير الذي حققه الفيلم "بالرغم من أنه من نوع الأكشن في الوقت الذي فيه الجمهور في أمس الحاجة إلى الكوميديا".

ملصق فيلم العارف

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وعن بداية مشاركتها في الفيلم قالت سعد: "في عام 2018 تحدثت مع المخرج أحمد علاء وحضرنا سوياً للشخصية وبدأنا التصوير على الفور. كان حواري بأكمله في الفيلم باللهجة المصرية، ولم أجد صعوبة في ذلك الأمر. وخلال التصوير كان المخرج يتدخل ويقوم بالتصحيح لي لو أخطأت في كلمة، لكن بشكل عام لم أجد أي صعوبة في الأمر".

وعن سؤالها عن مشاهد الأكشن في العمل قالت: "لا العب أي مشهد أكشن في العمل، باستثناء المشهد الأخير الذي احتاج مجهوداً كبيراً في التصوير. أما بالنسبة لأصعب مشهد واجهني، فكان أمام الفنان أحمد عز، فأنا أجسد دور "ريم" زوجته، وتوجد مشاكل كثيرة بينها وزوجها لأنها لا تعرف طبيعة عمله وحجم الضغوط التي تحاصره، ويخفي عنها سرا واضطر لمواجهتها به بعد الوقوع في عدد من المشاكل، واستلزم هذا المشهد استخدام تعبيرات كثيرة بالوجه".

وأكدت سعد أنها سعيدة بالعمل مع أحمد عز وفريق العمل في أول أعمالها السينمائية وقالت: "أحمد عز كان رائعاً، واستمتعت بتجربتي السينمائية الأولى في مصر. وأعتبر هذا العمل تجربة مهمة جداً لي، وأنا فخورة بأنني متواجدة مع كل هؤلاء النجوم، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور".

الممثلة ركين سعد

وأشارت سعد إلى أن "العارف" هو "أول فيلم يوثق فكرة حرب المعلومات بمفهومها الشامل.. في ظل التحديات التي تواجهها الدول خلال الفترة الحالية لبناء شبكة للأمن المعلوماتي محمية من الاختراق أو التجسس". وشددت على أن "الحرب في المستقبل لن تكون بالأسلحة والمعدات الثقيلة ولكن من خلال الأمن المعلوماتي وكيفية حماية الهوية والوثائق المهمة من التسريب أو الاختراق. وكل دولة تسعى لأن يكون لديها أكبر مخزون معلوماتي يخدم مشروعاتها التنموية في المستقبل ويصون حق الأجيال الجديدة".

وعن نجاح الفيلم بالرغم من احتياج الجمهور حالياً إلى جرعة من الكوميديا، قالت: "السينما هي شغف لكل من يعشقها، والجمهور مشتاق للسينما الجيدة سواء كان فيلما مثل "العارف" أو حتى لو كان فيلما كوميديا. ولذلك أتمنى للجميع النجاح، ولكني سعيدة بوجودي وسط كوكبة من النجوم سواء كوني جزءًا من فيلم "العارف" أو وسط النجوم الذين يعرض لهم أفلام في نفس التوقيت".

في سياق آخر، طُرح مؤخراً إعلان مسلسل جديد تشارك فيه سعد، هو "مدرسة الروابي للبنات". وعن هذا الموضوع قالت: "هذا المسلسل من نوع الدراما الشبابية التشويقية. يدور حول قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات، ويخططن معاً للانتقام المثالي للرد على المتنمرين".

مدرسة الروابي للبنات

وتابعت: "هذا المسلسل يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية. والعمل من إخراج وكتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالتعاون مع إسلام الشوملي، وهو يعرض عبر منصة نتفليكس".

وأكدت أن المنصة ستعرض المسلسل مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، وسيكون متوفراً أيضاً بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.