شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاكل صحية مرتبطة بتكييف الهواء.. منها جفاف الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة بموسم الصيف، يبدأ الكثير من الناس الاعتماد بشكل كبير على مكيفات الهواء للتغلب على الحرارة الشديدة خاصة خلال شهر أغسطس الذى يشهد أعلى معدلات ارتفاع لدرجات الحرارة، ولكن على الرغم من ذلك فأن كثرة استخدام المكيفات له أثار جانبية يحذر منها خبراء الصحة لما قد تسببه من مخاوف صحية تحيط باستخدام مكيفات الهواء، وفقا لما نشر من موقع globalnews.

1. المرض والتعب المستمر

قد يسبب كثرة تشغيل المكيف شعورك بالتعب الشديد، تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعملون في بيئات مكيفة الهواء قد يعانون من الصداع المزمن والتعب، قد يعانون أيضا من تهيج مستمر في الأغشية المخاطية وصعوبات في التنفس، هذا يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وأمراض أخرى.

2. جفاف الجلد

تتسبب الساعات الطويلة التي تقضيها في البيئات المكيفة في فقدان بشرتك للرطوبة، إذا كنت لا تساعد بشرتك بإمداد مستمر من المرطبات، فقد تبدأ في المعاناة من جفاف الجلد.

3. يضيف آثار جانبية إلى مرضك المزمن

من المعروف أن أنظمة تكييف الهواء المركزية تعمل على تعزيز تأثيرات المرض الذي قد تعاني منه بالفعل، تشتهر أجهزة التكييف بأنها تزيد من أعراض انخفاض ضغط الدم والتهاب المفاصل والتهاب الأعصاب ، مما يجعل إدارة الألم أكثر صعوبة لأولئك الذين يصرون على استخدام الهواء المركزي.

4. يسبب مشاكل في التنفس

على الرغم من أن مكيف الهواء في سيارتك قد يكون بمثابة نعمة إنقاذ عندما تكون عالقًا في زحمة السير في يوم حار، إلا أنه يعتبر أسوأ اختيار لانتشار الجراثيم والكائنات الدقيقة التي تسبب مشاكل في التنفس، ووجد الباحثون في مركز ولاية لويزيانا الأمريكى الطبي أن مكيفات الهواء تنقل الأمراض المنقولة بالهواء.