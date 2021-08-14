10 عادات يومية للحفاظ على صحة الدماغ

بيروت - نادين محمد -

10 أشياء يمكن القيام بها من أجل الحفاظ على صحة الدماغ، أبرزها ممارسة التأمل والحصول على قسط كافٍ من النوم إليك أبرز تلك الأشياء وفقاً لموقع powerofpositivity.

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1-استراحة لبعض الوقت

إذا كنت تريد عقلاً أكثر صحة، فيجب أن تكون على استعداد لإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية وجميع الفوضى والضوضاء، يحتاج دماغك إلى وقت للحصول على الاستراحة.

2. تمرن

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بغض النظر عن مدى انشغالك، فسيكون من المفيد أن تخصص وقتاً لممارسة الرياضة، فإذا كنت تعيش أسلوب حياة غير مستقر، فأنت تلحق ضرراً كبيراً بجسمك.

ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على صحة الدماغ بشكل عام، ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

3. تأمل

هل تعلم أن التأمل يمكن أن يحسن مستويات تركيزك، كما أنه مفيد للقلق والاكتئاب فيجب أن يكون التأمل جزءاً من روتينك اليومي، ويمكنك القيام بجلسات أصغر مدتها خمس دقائق، أو السعي للقيام بدورات تأمل أطول مدتها 20 دقيقة.

4- ممارسة الألعاب الذهنية

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ممارسة الألعاب الذهنية على جهاز الكمبيوتر الخاص تزيد من صحة دماغك.

5. الاختلاط

في حين أنه من الممتع البقاء بمفردك من حين لآخر، فإن التواصل الاجتماعي مفيد لعقلك. هل تعلم أن وجود روابط اجتماعية قوية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف؟ قد يكون البقاء على اتصال هو ما تحتاجه للحفاظ على عقلك سليماً.

6. تعلم أشياء جديدة

لا تتوقف عن التعلم أبداً. في الواقع، يجب أن تستمر في تعلم أشياء جديدة؛ لأنها تساعد عقلك على التقدم في السن بشكل جيد.

إن ممارسة هوايات جديدة أو تعلم مهارات جديدة أو التعامل مع لغة جديدة يمكن أن يساعد في الحفاظ على قلبك.

7. تناول المزيد من الماء

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يعاني الكثير من الأشخاص من الجفاف لأنهم لا يشربون كمية كافية من الماء.

طعامك هو الوقود لجسمك، لكن الماء هو ما يحافظ على استمرارية عقلك. يمنح عقلك الطاقة ويمنع ضباب الدماغ. عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ، يجب شرب الماء طوال اليوم.

8. احصل على قسط كافٍ من الراحة

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تحتاج ما بين 6-8 ساعات من الراحة كل ليلة، فإذا لم تحصل على النوم الذي تحتاجه، فلن يتمكن عقلك من القيام بما يجب عليه فعله للحفاظ على نظامك العصبي تحت السيطرة.

9. استهلك الدهون الصحية

عندما يتعلق الأمر باستقرار المزاج ووظيفة الدماغ، فأنت بحاجة إلى أوميجا 3 لتحقيق الأداء الأمثل. ما الذي يمكنك أن تأكله من شأنه أن يحسن هذا الجانب من عقلك؟ حسناً، تناول بذور الشيا والجوز والأفوكادو. تأكد أيضاً من إضافة بعض الأسماك الدهنية إلى نظامك الغذائي أيضاً.

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10. تناول أطعمة صحية للأمعاء

أنت ما تأكله، أو هكذا قيل من قبل. ومع ذلك، فإن ما تأكله يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عقلك. هل تعلم أن ما تأكله يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض العقلية، مثل الاكتئاب والقلق؟ مثالاً على ذلك؛ عندما يتبع الناس نظام كيتو الغذائي، فإنهم يشعرون بتحسن عقلي، ويبلغون عن زيادة في مستويات الطاقة وانخفاض في مشاكل الصحة العقلية.

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