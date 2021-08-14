نسف كل دهون الجسم برجيم بنات الثلاثين 

بيروت - نادين محمد - ليس من السهل نسف كل دهون الجسم. فهذا يحتاج الى تطبيق برنامج غذائي وحياتي صحي. ولهذا يجب الحرص على تناول الاطعمة الصحية التي لا تحتوي على الدهون الضارة والسكريات. كما من المهم ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. لكن يمكن ايضاً نسف كل دهون الجسم في البطن والخواصر والارداف والفخذين والذراعين من خلال اتباع حمية شائعة حالياً تناسب بنات الثلاثين. وهي تساعد غالباً على خسارة كيلوغرامين منذ الاسبوع الاول، علماً أنه يمكن تطبيقها في 3 اسابيع.



اذاً يمكن نسف كل دهون الجسم باتباع حمية بنات الثلاثين المتخصصة. ولهذا يجب الحرص على تطبيقها لمدة لا تقل عن 3 اسابيع.

الاسبوع الاول



الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، 60 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، 10 غ من الزبدة، ملعقتا طعام من المربى، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر، حبة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق من السلطة التي تحتوي على زيت نباتي مثل زيت الزيتون او زيت الكولزا، حصة صغيرة من النشويات، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر، حبة فاكهة.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج او السمك المشوي او بيضة مسلوقة، طبق من شوربة محضرة من دون دهون.





الاسبوع الثاني



الفطور. كوب قهوة او شاي او من خلاصة نباتية من دون سكر، 60 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، 10 غ من الزبدة، ملعقتان وسط من المربى قليل السكر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، 100 غ من جبنة قليلة الدسم، حبة فاكهة.

الغداء. 100 غ من اللحم المشوي الخالي من الدهون او بيضتان مسلوقتان، طبق من السلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم ومن السكر، حبة فاكهة.

العشاء. 50 غ من السمك المشوي، ملعقتا طعام من الارز المطهو على البخار، 30 غ من جبنة من دون دسم، حبة فاكهة.

الاسبوع الثالث



الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من حبوب الفطور غير المحلاة مع الحليب، ثمرة موز.

الغداء. 100 غ من اللحم المشوي من دون دهون، طبق من السلطة مع القليل من زيت الجوز، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم والسكر، حبة فاكهة موسمية.

العشاء. 50 غ من السمك او الدجاج المشوي من دون مواد دسمة او دهون، طبق صغير من المعكرونة مع الاعشاب، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى وقليل الدسم، حبة فاكهة او طبق من سلطة الفاكهة.

وباتباع هذا الرجيم يمكن نسف كل دهون الجسم. لكن يجب ايضاً الحرص في موازاة هذا على القيام ببعض الخطوات الاساسية ومنها ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بانتظام وشرب ما لا يقل عن ليتر ونصف من الماء يومياً والنوم لـ7 ساعات كل ليلة.



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