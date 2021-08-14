شكرا لقرائتكم خبر عن متى تكون قراءة ضغط الدم منخفضة بشكل خطير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدورة الدموية ضرورية للغاية بين وظائف الجسم لأنها تزود أعضاء الجسم الحيوية بما يكفي من الأكسجين والمواد المغذية اللازمة للعمل، وأي فشل في هذه الوظيفة يمكن أن يضر بالأعضاء الحيوية وقد يؤدي إلى الوفاة إذا تركت دون علاج، لذا يعد فحص ضغط الدم أمرًا مهمًا لأنه يشير إلى مدى صعوبة عمل قلبك.

ووفقا لتقرير لموقع time now news فأن ضغط الدم هو قوة ضغط الدم على جدران الشرايين الأوعية الدموية، في كل مرة ينبض قلبك، يضخ الدم في الشرايين يقيس ضغط الدم الانقباضي الرقم الأعلى في القراءة، قوة الدم ضد جدران الشرايين عندما تضغط حجرات قلبك، مما يدفع الدم إلى باقي أجزاء الجسم يُظهر ضغط الدم الانبساطي الرقم السفلي في قراءتك قوة الدم على جدران الشرايين أثناء ارتياح قلبك وإعادة امتلاء حجراته بالدم.

ما هو انخفاض ضغط الدم؟

وفقًا لتقرير على موقع كليفيلاند كلينك الأمريكى، يحدث انخفاض ضغط الدم عندما ينخفض​​ عن المعدل الطبيعي، بشكل عام ، يعتبر العد الانقباضي الذي يبلغ 90/60 ملم زئبق أو أقل ، وإذا كان أي من الرقمين أقل من ذلك ، يكون ضغطك أقل من الطبيعي يمكن أن يكون الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم خطيرًا لأنه يمكن أن يسبب الدوخة والإغماء لأنه عندها يفشل الدماغ في الحصول على كمية كافية من الدم.

من يصاب بانخفاض ضغط الدم؟

يمكن لأي شخص أن يعاني من نوبات انخفاض ضغط الدم إنها مدعاة للقلق إذا أصبحت الحالة مزمنة عادةً ما يكون كبار السن والأشخاص الذين يتناولون أدوية من أنواع معينة والنساء الحوامل وما إلى ذلك أكثر عرضة للإصابة بانخفاض ضغط الدم، يستدعي انخفاض ضغط الدم العلاج فقط إذا كان شديدًا بدرجة كافية لإحداث أعراض. يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم مؤقتًا ، أو يمكن أن يكون حالة مزمنة (طويلة الأمد).

حمل

مشاكل قلبية

مشاكل الغدد الصماء

الجفاف

فقدان الدم

عدوى شديدة (تسمم الدم).

رد فعل تحسسي شديد.

نقص العناصر الغذائية في نظامك الغذائي

الدوخة والدوار والإغماء .

غثيان .

رؤية مشوشة .

أن يكون الجلد باردًا ومتعرقًا .

إعياء .

تنفس سريع وصعب .

ما الذي يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم؟أعراض انخفاض ضغط الدم:كيف تعالج انخفاض ضغط الدم؟

ينصح الأطباء أيضًا بالتغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة التي تساعد على خفض ضغط الدم ، مثل البقاء رطبًا عن طريق شرب المزيد من الماء، وزيادة تناول الملح قليلاً ، وتناول وجبات أصغر وصحية والحد من الكربوهيدرات في المدخول اليومي.