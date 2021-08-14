شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متغيرات فيروس كورونا وكيف تحافظ على سلامتك أثناء انتشارها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتغير الفيروسات بمرور الوقت للتكيف مع بيئتها وتحسين بقائها على قيد الحياة، وقد تحور فيروس كورونا بما يكفي لتغيير كل من قدرته على الانتشار وقدرته على إصابة البشر.

نظرًا لأن متغير دلتا يمثل أكثر من 93 ٪ من حالات كورونا في الولايات المتحدة في نهاية يوليو 2021 ، تثار أسئلة حول كيفية البقاء محميًا ضد الأشكال المتطورة من الفيروس، ووفقا لتقرير موقع" thehealthsite" نعرض أبرز الأسئلة الشائعة حول المتغيرات وما يمكنك القيام به لحماية نفسك على أفضل وجه.

ما هي المتغيرات وكيف تظهر؟

تسمى السلالات الجديدة المتغيرات، وتصنف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها حاليًا المتغيرات إلى ثلاث فئات ، مدرجة بالترتيب من الأقل إلى الأكثر إثارة للقلق:

متغير الاهتمام (VOI):

يحتوي على قدرات قد تقلل من قدرة جهازك المناعي على منع العدوى.

متغير القلق (VOC):

أقل استجابة للعلاجات أو اللقاحات وأكثر عرضة للتهرب من الكشف التشخيصي.

متغير النتائج العالية (VOHC):

أقل استجابة بشكل ملحوظ لخيارات التشخيص والوقاية والعلاج الحالية، ويسبب حالات عدوى شديدة ودخول المستشفى.

هل المتغيرات دائمًا أكثر ضررًا؟

قد يكون المتغير أكثر أو أقل خطورة من السلالات الأخرى اعتمادًا على الطفرات في شفرته الجينية، فيمكن أن تؤثر الطفرات على سمات مثل مدى عدوى المتغير الفيروسي، وكيفية تفاعله مع الجهاز المناعي، أو شدة الأعراض التي يسببها.

على سبيل المثال متغير ألفا أكثر قابلية للانتقال من الشكل الأصلي لـ كورونا، وتشير الدراسات إلى أن العدوى أكثر من 43٪ إلى 90٪ من الفيروس الذي كان أكثر شيوعًا في بداية الوباء.

أيضا تم الإبلاغ عن أن متغير دلتا معدي بمقدار ضعف السلالات السابقة وقد يتسبب في مرض أكثر شدة بين أولئك الذين لم يتم تلقيحهم.

تم الإبلاغ أيضًا عن أن الحمل الفيروسي للمصابين بدلتا يؤكد أن كمية الفيروس المكتشفة بالممرات الأنفية للشخص المصاب أعلى بأكثر من 1000 مرة مقارنة بالمصابين بالفيروس الأصلي لـ كورونا.

ما هي المتغيرات الأكثر شيوعًا ؟

على مدار بضعة أشهر ، أصبح متغير دلتا هو السلالة السائدة في الولايات المتحدة ، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من حالات كورونا في نهاية يوليو 2021. ولكن هناك اختلافات إقليمية في جميع أنحاء البلاد.

واعتبارًا من 31 يوليو ، قدر مركز السيطرة على الأمراض أن متغير ألفا يمثل أكثر من 3 ٪ من الحالات التي تم تحديدها في منطقة من 8 ولايات تشمل جورجيا وفلوريدا وتينيسي ، مقارنة بأقل من 1 ٪ في المنطقة التي تشمل أيوا وكانساس وميسوري ، ونبراسكا.

ويتتبع مركز السيطرة على الأمراض المتغيرات بالتعاون مع إدارات الصحة بالولاية ووكالات الصحة العامة الأخرى. يتم ترتيب عينات عدوى COVID-19 من جميع أنحاء البلاد وراثيًا كل أسبوع لتحديد المتغيرات الحالية والجديدة.

ومن المرجح أن تستمر المتغيرات الجديدة في الظهور مع تطور الفيروس.

كيف تصمد اللقاحات ضد المتغيرات؟

يعمل الباحثون على اكتشاف مدى فعالية لقاحات كورونا الثلاثة المصرح بها حاليًا للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة في منع العدوى من المتغيرات في ظروف "العالم الحقيقي" حيث يتغير التوزيع المتغير والتكرار باستمرار.

وتشير العديد من الدراسات الأولية التي لم تتم مراجعتها بعد من قبل الأقران إلى أن هذه اللقاحات لا تزال فعالة في الوقاية من العدوى الخطيرة المرتبطة بـ كورونا.

كيف يمكنني البقاء بأمان؟

توصي أحدث إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يرتدي الجميع قناعًا في مناطق انتقال العدوى بشكل كبير أو مرتفع ، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أم لا، ويجب توخي المزيد من الحذر بشكل خاص إذا لم يتم تطعيمك بشكل كامل أو إذا كنت تعاني من ضعف في جهاز المناعة.