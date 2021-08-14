شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تكشف العلاقة بين الصداع النصفى وارتفاع ضغط الدم عند السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسبب سن اليأس مجموعة من المشكلات الصحية للنساء في وقت حرج للغاية في حياتهم وكشفت دراسة لجامعة هارفارد الأمريكية أن النساء اللواتي عانين من الصداع النصفي في وقت سابق يجب أن يراقبن مستويات ضغط الدم بعد انقطاع الطمث.

ووفقا لتقرير لموقع time now news أثبتت الدراسة أن النساء اللاتي يعانين من الصداع النصفي في بدايات حياتهن من المرجح أن يعانين من ارتفاع ضغط الدم بعد انقطاع اليأس، وقد ذكر تقرير كلية الطب بجامعة هارفارد نقلاً عن الدراسة التي نشرت في مجلة "Neurology".

ووفقا للدراسة قام الباحثون في تحديد ما إذا كانت النساء المصابات بالصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بعد انقطاع الطمث، وقاموا بفحص 56202 امرأة بعد انقطاع الطمث.

ولم يكن لدى أي من النساء ارتفاع في ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية في بداية الدراسة، وسأل الباحثون النساء في سلسلة من الاستطلاعات عما إذا كان لديهن صداع نصفي أو ارتفاع ضغط الدم، ووجد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم كان أكثر شيوعًا لدى النساء المصابات بالصداع النصفي.

الصداع النصفي والمرأة:

وأوضح باحثو كليه الطب بجامعة هارفارد أن الصداع النصفي هو نوع شائع جدًا إذ يعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي من نوبات متكررة من الصداع التي تحدث على مدى سنوات عديدة، والصداع النصفي هو الخفقان أو النبض وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالغثيان وتغيرات في الرؤية.

ويظهر الصداع النصفي لأول مرة في مرحلة الطفولة أو المراهقة ويكون غالبية المصابين (ثلثي الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفي) من النساء ، ربما بسبب تأثير الهرمونات، ويقول التقرير إن الأسوأ من ذلك هو أن الجينات تجعل الإصابة بالصداع النصفي يميل أيضًا إلى الانتشار في العائلات.

سن اليأس: مرحلة تنفرد بها النساء

تسبب التغيرات الهرمونية المفاجئة في جسم المرأة أثناء مرحلة انقطاع الطمث اضطرابات جسدية وعاطفية هائلة لبعض النساء ويكون ارتفاع ضغط الدم والصداع من بين الحالات التي تعاني منها النساء في سن اليأس.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تكون فيها قوة الدم على المدى الطويل ضد جدران الشرايين عالية جدًا لدرجة أنها قد تتسبب في النهاية في مشاكل صحية، مثل أمراض القلب.