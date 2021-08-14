شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. علامات تظهر على أصابع قدميك تكشف ارتفاع السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في القدم نتيجة لتسببه في تلف الأعصاب، وقد تصاب قدماك وجلدك بقروح والتهابات، لذا يجب أن تتأكد من الاعتناء بقدميك جيدًا لأن الجروح الموجودة في القدمين أو الساقين التي لا تلتئم بشكل صحيح قد تتطلب البتر، وهناك علامات على القدمين يجب أن تنبهك بشأن ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ووفقا لتقرير لموقع time now news فإن مرض السكري هو حالة مرتبطة بمشكلة عدم قدرة الجسم على الاستجابة بشكل جيد للأنسولين، وهو هرمون ينتج في البنكرياس عن طريق خلايا خاصة تسمى خلايا بيتا، والبنكرياس عبارة عن غدة تقع أسفل المعدة وخلفها يفرز البنكرياس الأنسولين في مجرى الدم وهو ضروري لنقل سكر الدم (الجلوكوز) إلى الخلايا للتخزين والاستخدام في المستقبل.

عندما تكون مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، لا تستجيب خلايا الدهون والكبد والعضلات بشكل صحيح للأنسولين وهو هرمون ينتج في البنكرياس للمساعدة في نقل سكر الدم (الجلوكوز) إلى الخلايا حيث يتم تخزينه واستخدامه لاحقًا للحصول على الطاقة.

تسمى هذه الاستجابة غير المرضية للأنسولين بمقاومة الأنسولين نتيجة لذلك ، لا يدخل السكر في الدم إلى هذه الخلايا ليتم تخزينه للحصول على الطاقة وبدلاً من ذلك يتراكم في الدم مما يسبب حالة صحية خطيرة تسمى ارتفاع السكر في الدم.

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة من غير المصابين بالسكري للإصابة بمشاكل في القدم لأن هذه الحالة تتلف الأعصاب تلعب الأعصاب دورًا كبيرًا في نقل الإحساس باللمس أو الضغط أو الألم أو الحرارة أو البرودة إلى أطراف الجسم بما في ذلك القدمين. يسمى هذا الضرر العصبي بالاعتلال العصبي السكري.

علامات تحذيرية على أصابع القدم

الاعتلال العصبي السكري يضر في الغالب بأعصاب ساقيك وقدميك وهناك علامة منبهة يمكن ملاحظتها على أصابع قدميك وهى إصبع القدم المخلب هو حالة تؤدى إلى انحناء أصابع القدم إلى شكل مشابه للمخلب.

يمكن أن يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم أيضًا في حدوث أضرار أخرى لقدميك ، وقد يعاني بعض الأفراد من مشاكل في التوازن.

افحص قدميك بحثًا عن أي تلف في الأعصاب أو الأوعية الدموية

يجب معالجة جميع الإصابات الطفيفة على الفور.

تجنب تشققات الجلد الجافة، استخدم المرطبات الموصوفة للقدمين.

يجب أن تكون حذائك مناسبة لحالتك، استشر الطبيب.

الإقلاع عن التدخين إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

حافظ على نسبة السكر في الدم لديك في حدود مقبولة.

احصل على موعد مع الطبيب مرتين على الأقل في السنة لمعرفة ما إذا كان لديك تلف في الأعصاب.

نظام العناية بالقدم لمرضى السكر: