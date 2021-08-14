شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكملات طبيعية يمكن تساعد النساء على زيادة الوزن بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه عدد من النساء مشكلة مع النحافة الزائدة التى تظهرهم بمظهر غير صحى أو جذاب، ولكن إذا كنتى لا تزالين غير قادرة على تحقيق أهداف زيادة الوزن، ففى التقرير التالى نتحدث عن المكملات الطبيعية التي يمكن أن تساعد النساء على زيادة الوزن بشكل أسرع، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

البروتين

لا بد أنك سمعت أن البروتين هو المكمل النهائي لاكتساب العضلات، هناك عدد من الأطعمة الغنية بالبروتينات الطبيعية مثل الحليب كامل الدسم والزبادي والبيض والدجاج واللحوم الحمراء، يمكن أن تضيف إضافة التمر أيضا عناصر غذائية إضافية إلى نظامك الغذائي، كما أن إضافة المكسرات والبذور سيجعلها غنية بالسعرات الحرارية.

بروتين مصل اللبن بروتين مصل اللبن يحتوي هذا النوع من البروتين على جميع السكريات والدهون اللازمة لزيادة الوزن، فهو بروتين يسهل هضمه، امزج ملاعق قليلة من مسحوق بروتين مصل اللبن واشربه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

بروتين مصل اللبن

الدهون

لزيادة الوزن، تحتاج إلى إضافة السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي، يمكن أن تصبح زيادة الوزن أسهل إذا أضفت الدهون الصحية إلى طعامك مثل إضافة السمن البلدى إلى وجباتك، وتناول الزبدة، والمكسرات والبذور.