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شكرا لقرائتكم خبر عن تجاعيد الوجه جهاز إنذار لصحة جسمك.. تجاعيد الذقن قد تدل على عسر الهضم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تجاعيد الوجة هى أكثر العلامات التى تخبرنا بالتقدم فى العمر ووصول مرحلة الشيخوخة، لكن ظهور التجاعيد فى مرحلة مبكرة قد لايرتبط أغلب الوقت بالعمر، فقد تتداخل العديد من العوامل الأخرى التى تسهم فى ظهور التجاعيد فى فترة عمرية مبكرة.
ووطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فأن هناك أنواع عديدة من التجاعيد التى تظهر فى مناطق مختلفة من الوجه، وكل منطقة يكون ورائها عاملا ما أدى إلى ظهورها.
تجاعيد العين
يظن البعض أن التجاعيد حول العين تحدث نتيجة الضحك، لكن الحقيقة أن ظهورها يدل على مشاكل صحية بالكبد او مشاكل بالكلى وارتفاع مستويات ضغط الدم ونقص أحماض أوميجا 3 داخل جسمك، مما يؤدى إلى ظهور خطوط رفيعة حول العين.
قد تظهر خطوط رفيعة أسفل الذقن، والتى تعطى مظهر مزعج للبعض، وقد لا ترتبط بمرحلة الشيخوخة بل أنها علامة على انك تعانى من عسر الهضم.
تجاعيد الفم
قد ترتبط هذه المنطقة بالجهاز الهضمى وظهور خطوط فى تلك المنطقة علامة على وجود مشاكل بالبطن والأمعاء والقولون.
وأشار الخبراء إلى أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، تعد السبب الرئيسي للتجاعيد المبكرة، لأنها تعمل على تكسير النسيج الضام للبشرة، وألياف الكولاجين والإيلاستين ، التي تقع في الطبقة العميقة من الجلد، مما يفقد بشرتك القوة والمرونة، ومن ثم يبدأ الجلد في الترهل والتجاعيد قبل الأوان، كما يؤدى التدخين إلى تسريع عملية الشيخوخة الطبيعية لبشرتك، مما يساهم في ظهور التجاعيد.