شكرا لقرائتكم خبر عن تجاعيد الوجه جهاز إنذار لصحة جسمك.. تجاعيد الذقن قد تدل على عسر الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاعيد الوجة هى أكثر العلامات التى تخبرنا بالتقدم فى العمر ووصول مرحلة الشيخوخة، لكن ظهور التجاعيد فى مرحلة مبكرة قد لايرتبط أغلب الوقت بالعمر، فقد تتداخل العديد من العوامل الأخرى التى تسهم فى ظهور التجاعيد فى فترة عمرية مبكرة.

ووطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فأن هناك أنواع عديدة من التجاعيد التى تظهر فى مناطق مختلفة من الوجه، وكل منطقة يكون ورائها عاملا ما أدى إلى ظهورها.



تجاعيد العين تجاعيد العين يظن البعض أن التجاعيد حول العين تحدث نتيجة الضحك، لكن الحقيقة أن ظهورها يدل على مشاكل صحية بالكبد او مشاكل بالكلى وارتفاع مستويات ضغط الدم ونقص أحماض أوميجا 3 داخل جسمك، مما يؤدى إلى ظهور خطوط رفيعة حول العين.