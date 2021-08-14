شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل تمارين للبطن يمكنك القيام بها باستخدام أدوات منزلية لفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زيادة فترة الجلوس الكثير في المنزل الآن والعمل أيضا لفترات طويلة من المنزل، قد تكون اكتسبت بعض الوزن الزائد، ولخوف الكثير حتى الآن من الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية، نبحث عن طرق يمكنك من خلالها القيام بتمارين فعالة في المنزل باستخدام العناصر المتاحة بسهولة، وفقا لموقع " thehealthsite".

فيما يلي قائمة بالتدريبات التي يمكنك تجربتها في المنزل باستخدام أي معدات رياضية على الإطلاق، فهي فعالة مثل التدريبات الرياضية التي تنطوي على استخدام مكثف للمعدات الثقيلة.

ممارسة رياضة الدراجة

تمرين التبديل بالدراجة من أكثر التمارين فعالية لعضلات البطن، حيث يستهدف هذا النوع من التمارين عضلاتك الأساسية التي تساعد في بناء عضلات بطن قوية ومتناسقة، اتبع هذه الخطوات للقيام بذلك على أكمل وجه.

مدد بساط اليوجا ، استلقِ عليه الآن مع الضغط على أسفل ظهرك على الأرض

يجب أن تكون كلتا القدمين على الأرض وأن تبقي يديك خلف رأسك.

شد عضلاتك الأساسية وارفع إحدى رجليك ببطء عن الأرض ومدها للخارج، يساعد الشهيق والزفير أثناء القيام بالتمارين الرياضية على إنقاص الوزن بسرعة.

الآن افعل الشيء نفسه مع ساق أخرى كرر هذا 10 مرات



دوران أثناء اجلوس

الدوران أثناء الجلوس

يعد واحد من أبسط الأشياء التي تبدو بسيطة ولكن يمكن أن تساعدك في الحصول على شد الجسم وفقدان دهون البطن بسرعة إذا تم إجراؤها بشكل صحيح، كل ما تحتاجه هو سجادة يوجا وبعض الحافز للقيام بهذا التمرين.

يمكنك أيضًا استخدام زجاجة ماء (مملوءة ) لإذافة بعض الوزن الإضافي أثناء القيام للقيان بالدوران.

اجلس على الأرض مع تمديد ساقيك أمامك.

الآن ارفع ساقيك (كلاهما) قليلاً مع الاستمرار في هذا الوضع.

ارفع يديك ببطء إلى 45 درجة وفي حركة ملتوية المس أرضية كل جانب من وركك، تأكد من أن الحركة ليست كبيرة وتأتي من دوران الأضلاع.



تمارين البطن

كيف تفعل ذلك

تمارين شد البطن

لا حاجة لأي معدات تمرين، إذا كنت تبحث عن التمرين المثالي لبناء عضلاتك الأساسية ، جرب تمارين البطن، يستهدف هذا النوع من التمارين عضلات البطن مباشرة.

كيفية القيام بذلك

أمسك بساط التمرين واستلق على ظهرك، إثن ركبتيك ضع كلتا يديك خلف أذنيك.

اطوِ ساقيك.

الآن ، اسحب عضلات البطن وقلصها ببطء ، ورفع كتفك عن الأرض بحوالي 2 بوصة.

كرر ذلك لبضع ثوان قبل التراجع للأسفل مرة أخرى.

قم بأداء 3 مجموعات من 10 عدات لكل من هذا التمرين للحصول على نتائج أفضل.



تمرين متسلقوا الجبال

تمرين متسلقو الجبال لنحت عضلات البطن

يُعرف متسلقو الجبال أيضًا باسم الركض، وهو أحد أسهل التمارين وأكثرها فعالية التي تصيب ذراعيك وكتفيك ورباعاتك وعضلاتك الأساسية مباشرة.