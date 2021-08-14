شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. 5 خرافات شائعة عن مرض السكرى هتضرك وتأثر على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو مرض مزمن يسبب مستويات غير صحية من السكر في الدم في الجسم تشمل، الأنواع الشائعة لمرض السكري النوع الأول والسكري من النوع الثاني وسكري الحمل، وتقدر منظمة الصحة العالمية 422 (WHO) مليون مصاب بالسكري على مستوى العالم، ونظرًا لكونه أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم ، فمن المهم معالجة المشكلة ونشر الوعي حولها، وفقا لتقرير لموقع time now news.

بعض الخرافات والحقائق حول مرض السكريالخرافة الأولى: ممنوع أكل الحلويات تماما

الحقيقة: صحيح أنه يجب ممارسة مستوى معين من التقييد الغذائي ومع ذلك فإن الامتناع المطلق عن تناول الحلويات والحفاظ على نظام غذائي رتيب غير مطلوب يجب أن يكون الهدف هو التزام نظام غذائي متوازن لضمان صحة الجسم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

الخرافة الثانية: الأشخاص الذين يستهلكون الدهون والسكر هم من يصابون بمرض السكري

الحقيقة: قد تؤدي السمنة أو زيادة الوزن أو تناول السكر إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري ومع ذلك فإن العوامل المذكورة أعلاه ليست العوامل المساهمة الوحيدة، ولكن تشمل بعض عوامل الخطر الشائعة الأخرى لمرض السكري التدخين وقلة النشاط البدني والعمر والوراثة (تاريخ العائلة) والتوتر لفترات طويلة والحمل.

الخرافة الثالثة: مرض السكري من النوع 2 أقل خطورة

الحقيقة: لا يوجد شكل من أشكال مرض السكري "أقل خطورة" ويجب إدارته بعناية ومجهود يجب ألا تقلل من حذرك من هذا المرض الخطير لأن المعالجة غير الصحية لمرض السكري قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض وقد تهدد الحياة.

الخرافة الرابعة: الأنسولين والأدوية يوفران العلاج

الحقيقة: الأنسولين والأدوية جزء من العلاج الذي يساعد في إدارة الأعراض ومع ذلك، فإن العلاج وحده لا يمكن أن يساعد في السيطرة على المرض ويجب اتباع لوائح أخرى مثل تغيير نمط الحياة والقيود الغذائية.

الخرافة الخامسة: يجب على مرضى السكر تجنب ممارسة الرياضة

الحقيقة: لا يمكن أن تسبب الرياضة أو التمارين الرياضية ضررًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري طالما يتم ممارستها بأمان علاوة على ذلك ، يعد الحفاظ على النشاط البدني أحد النصائح الموصى بها لإدارة نسبة السكر في الدم.