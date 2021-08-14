شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات كورونا وصحة المرأة.. تبديد الخرافات حول الدورة الشهرية والحمل والرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فيروس كورونا وباءً قاتلًا، ولا يزال هناك تردد بين الناس حول ما إذا كان ينبغي التطعيم أم لا، ولا يزال عدد النساء اللواتي يتلقين اللقاحات أقل مقارنة بالرجال.

كان هناك عدد من الشائعات المنتشرة عبر الإنترنت حول الآثار الجانبية للتطعيم ضد كورونا، وتنتشر المعلومات المضللة حول اللقاح عبر الإنترنت، وكان من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي غير المجدية الشاغل الأكبر للمرأة هو تأثير اللقاحات على الدورة الشهرية ، والخصوبة ، وأثرها على النساء الحوامل والمرضعات، هناك الكثير من الالتباس حول الآثار الجانبية للتطعيم على النساء.



لقاح كورونا وصحة المرأة

تبديد الخرافات حول الدورة الشهرية والحصول على لقاح كورونا

أبلغ بعض الأشخاص عن تغييرات في نمط فتراتهم بعد تلقي لقاح كورونا، وقد لاحظ البعض تأخر الدورة الشهرية وبعض النزيف الحاد بعد التطعيم كورونا، وفقا لتقرير موقع " thehealthsite".

ترجع الدورة الشهرية إلى مشاكل هرمونية ولكنها مرتبطة أيضًا بعمليات التهابية ومضادة للالتهابات، وتشير إحدى الفرضيات إلى أن لقاح كورونا يؤدي إلى استجابة مناعية ، والتي ترتبط بعد ذلك باستجابة التهابية مثل الحمى والتعب ، والتي بدورها تؤثر على تنظيم الحيض لدى الأشخاص الذين يتلقون تطعيم كورونا.

يعتقد العلماء أن تأثير لقاح كورونا على فترات الدورة الشهرية يقتصر على حدوث دورات قليلة ولكنه ليس شيئًا يدعو للقلق، أيضًا ، من الآمن تمامًا أخذ التطعيم أثناء فترات الدورة الشهرية.

ويُعتقد أن التغيير في فترات الدورات الشهرية قصير العمر وليس له آثار جانبية كبيرة على المدى الطويل، ومن الأفضل أن تظل هادئًا وأن تأخذ قسطًا كبيرًا من الراحة وأن تظل خاليًا من الإجهاد لفترة صحية.

تبديد الخرافات حول الخصوبة والحمل والحصول على لقاح كورونا

لم يتم العثور على روابط بين التطعيم وتفاعله مع الجهاز التناسلي وبالتالي لا يوجد تأثير على الخصوبة، وتعد الشائعات المنتشرة خاطئة تمامًا في سياق الخصوبة.

وينصح بشدة باستشارة الطبيب قبل التطعيم لأن هناك مضاعفات متعددة وكل حمل يختلف عن الآخر، يمكنك الاستمرار في التشاور حول أي معلومات جديدة حول لقاح كورونا طوال فترة الحمل.

في الإدراك المتأخر، يمكن أن تؤثر إصابة كورونا سلبًا على الحمل، ومن المعروف أن أطفال النساء المصابات بـ كورونا يولدون قبل الأوان مما قد يؤثر على صحة الطفل على المدى الطويل.

و نظرًا لأن الحمل مع فيروس كورونا حالة شديدة الخطورة، يوصى بالتطعيم، وتعد النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا بسبب كبت المناعة، وبالتالي ، فإن الحصول على التطعيم ضد عدوى COVID-19 يكون أكثر فائدة للحوامل من عدم تلقي التطعيم.

تبديد الخرافات حول الرضاعة الطبيعية والحصول على اللقاح

انتشرت الشائعات حول تشجيع الأمهات الجدد على عدم إرضاع أطفالهن، يجب أن يكون الحليب الأول الذي يحصل عليه الطفل من الأم في غضون ساعة من الولادة حيث أنه مغذي للغاية ويزود الطفل بأجسام مضادة مهمة ، والتي بدورها تساعده على محاربة الالتهابات. لذلك ، للحفاظ على صحة الطفل ينصح بشدة بإرضاع الطفل.

يمكن للنساء المرضعات بالتأكيد أخذ لقاح كورونا ويوصى به للنساء المرضعات، لا توجد طريقة يمكن من خلالها أن ينتقل اللقاح أثناء الرضاعة الطبيعية للطفل، ومع ذلك، فإن الفائدة الكبيرة من الحصول على لقاح COVID هي مرور الأجسام المضادة للطفل من خلال حليب الثدي، لذلك ينصح بعدم التوقف عن الإرضاع من أجل الحصول على التطعيم.

يخلق التطعيم استجابة من الجسم المضاد لدى النساء اللائي تلقين بالفعل لقاح كورونا، يتم بعد ذلك نقل الأجسام المضادة الموجودة في أجسام النساء والتي تقاوم عدوى كورونا إلى أطفالهن عن طريق حليب الثدي، والأجسام المضادة الموجودة في الحليب عند تمريرها للطفل ، تمنحه مناعة سلبية ويمكن أن تساعد في حماية الطفل من عدوى COVID.

يمكن للأمهات المصابات بفيروس كورونا رعاية أطفالهن عن طريق غسل اليدين لمدة 20 ثانية قبل إرضاع الطفل ، وارتداء قناع أثناء الرضاعة وإبقاء الطفل في غرفة أخرى.

كما ينصح النساء الحوامل بتناول جرعة لقاح كورونا حتى يتمكنوا من تمرير الأجسام المضادة إلى أطفالهم. يتم تمرير الأجسام المضادة من قبل الأمهات المرضعات إلى المولود الجديد من خلال لبن الأم.