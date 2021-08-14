شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة بروبيوتيك للحفاظ على حياتك الصحية.. منها الزبادي ومخلل الملفوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر البروبيوتيك أحد العوامل الغذائية التي تساعد في بناء نظامنا الصحي بشكل قوى، حيث أن لها فوائد صحية عند استهلاكها بكميات مناسبة، مثل صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب وتقليل الاكتئاب، وفى التقرير التالى نتحدث عن 5 أطعمة تحتوى على الـ بروبيوتيك للحفاظ على حياتك الصحية، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. الزبادي

يعتبر الزبادي من أفضل المصادر للحصول على البروبيوتيك، حيث يحتوي على بكتيريا جيدة مفيدة في تحسين صحتك، يمكن أن يحسن تناول الزبادي قوة عظامك ويفيد أيضًا الأشخاص الذين يعانون باستمرار من ارتفاع ضغط الدم، ويساعد الزبادي الأطفال في تقليل مخاطر الإصابة بالإسهال والقولون العصبي.