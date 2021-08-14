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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة بروبيوتيك للحفاظ على حياتك الصحية.. منها الزبادي ومخلل الملفوف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعتبر البروبيوتيك أحد العوامل الغذائية التي تساعد في بناء نظامنا الصحي بشكل قوى، حيث أن لها فوائد صحية عند استهلاكها بكميات مناسبة، مثل صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب وتقليل الاكتئاب، وفى التقرير التالى نتحدث عن 5 أطعمة تحتوى على الـ بروبيوتيك للحفاظ على حياتك الصحية، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
1. الزبادي
يعتبر الزبادي من أفضل المصادر للحصول على البروبيوتيك، حيث يحتوي على بكتيريا جيدة مفيدة في تحسين صحتك، يمكن أن يحسن تناول الزبادي قوة عظامك ويفيد أيضًا الأشخاص الذين يعانون باستمرار من ارتفاع ضغط الدم، ويساعد الزبادي الأطفال في تقليل مخاطر الإصابة بالإسهال والقولون العصبي.
2. مخلل الملفوف
مخلل الملفوف غني بالألياف وفيتامين B و C و K، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والحديد، كما يحتوى أيضًا على مضادات الأكسدة التي تساعد على الصحة العامة وخاصة لتحسين صحة العين.
مخلل الملفوف
3. مخلل الخيار
يقترح خبير التغذية أن مخلل الخيار يمكن أن يكون مفيدا في الحصول على البروبيوتيك، حيث أنه يحسن صحة الجهاز الهضمي، وأياض مصدر جيد لفيتامين ك ومفيد في حالة تخثر الدم.
مخلل الخيار
4. اللبن الرائب
هو مصدرا جيدا لوجود البروبيوتيك في نظامك الغذائي، كما أنه منخفض فى نسبة الدهون والسعرات الحرارية كما يحتوي على فيتامين ب 12 والكالسيوم والفوسفور، كل هذه المكونات مفيدة للغاية للحفاظ على صحتك.