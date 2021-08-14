دراسة: الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم للمرة الثانية بكورونا تظهر عليهم أعراض أكثر اعتدالًا

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القاهرة - سامية سيد - تشير دراسة استقصائية أجراها مكتب جديد للإحصاءات الوطنية ببريطانيا، إلى أن الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا للمرة الثانية هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض أكثر اعتدالًا.

من بين 19470 مصابًا سابقًا، تم تحديد 195 إصابة مرة أخرى، 48 من تلك الحالات كان لها اختبار إيجابي قوي لفيروس كورونا مما يشير إلى وجود حمولة فيروسية عالية، ويشير الحمل الفيروسي العالي إلى كمية الفيروس في دم الشخص المصاب، وكلما زاد الحمل الفيروسي زادت احتمالية تسبب المرض.

وقالت الدراسة وفقا لتقرير موقع " express": "هذا يشير إلى أن عدد حالات الإصابة مرة أخرى منخفض بشكل عام، وأن حالات الإصابة مرة أخرى ذات الحمل الفيروسي العالي تكون أقل".



الاصابة للمرة الثانية

كان الأفراد الذين حصلوا على نتيجة إيجابية قوية لاختبار كورونا أكثر عرضة للإبلاغ عن الأعراض "الكلاسيكية" مثل السعال أو التعب أو الصداع، وكانت الأعراض الأكثر تعقيدًا مثل فقدان الرائحة وآلام البطن والإسهال والغثيان أو القيء أقل شيوعًا.

ارتفعت مستويات الأشخاص الذين أبلغوا عن أي أعراض، وأعراض كلاسيكية في يونيو ويوليو، وهي الآن مماثلة للمستويات في يناير وفبراير بعد انخفاضها في مارس وأبريل.

أظهرت الأرقام الأخيرة للصحة العامة في إنجلترا التي نشرتها جريدة Telegraph أن ما يقرب من 16000 شخص في المملكة المتحدة قد أصيبوا مرة أخرى بفيروس كورونا، هذا جزء من 4.6 مليون شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس منذ بداية الوباء في مارس 2020.

كان متغير دلتا الذي تم تحديده لأول مرة في الهند متوافقًا مع 99 % من الحالات الإيجابية القوية المسجلة في يوليو ، مقارنة بنسبة 92 % في يونيو و 46 % في مايو.

قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: "يجب التعامل مع الأرقام بحذر لأن الاستطلاع استند إلى عينة صغيرة نسبيًا من المستجيبين الذين اختاروا الإبلاغ عن سلوكهم."

أشار الاستطلاع أيضًا إلى أن واحدًا من كل أربعة من الشباب الذين ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا لم يعودوا يتبعون قواعد العزل الذاتي.

قال 75 % من المستطلعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا إنهم ملتزمون تمامًا بفترة العزل التي تبلغ 10 أيام، وقال مكتب الإحصاء الوطني إن هذا أقل بكثير من 86 % من 35 إلى 54 عامًا ممن قالوا إنهم يتبعون القواعد.

تشير هذه النتائج إلى أنه خلال الشهرين الماضيين من يونيو ويوليو، انخفض عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتبعون قواعد العزل الذاتي، على الرغم من أن الغالبية لا تزال تعزل إذا طُلب منها ذلك.

تأتي هذه البيانات في نفس الأسبوع حيث وجد مكتب الإحصاء الوطني أن 9 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عامًا قالوا إنهم اضطروا إلى عزل أنفسهم في الأيام السبعة الماضية.

تنص إرشادات NHS الحالية على أنه إذا كان لديك أي أعراض لـ COVID-19 بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة أو سعال مستمر جديد أو فقدان الرائحة أو الذوق ، فيجب عليك عزل نفسك.