شكرا لقرائتكم خبر عن نظام ذكاء اصطناعي ينجح فى تشخيص الخرف قبل ظهور الأعراض بسنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية، فى ابتكار نظام ذكاء اصطناعي، قادر على تشخيص الخرف قبل ظهور الأعراض بسنوات، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأكد الباحثون أن هذا الابتكار قادر على التعرف على الأنماط المعقدة للغاية لحالات الخرف، التى يتعذر حتى على خبراء الأعصاب اكتشافها، مما يسمح بتحديد المصابين بالخرف قبل سنوات من ظهور الأعراض عليهم، مما يسمح لهم بتناول العلاجات فى مرحلة مبكرة والتى تسهم فى السيطرة على مراحل تطور المرض وتجنب المضاعفات الخطيرة.

وأشار الباحثون إلى أنه خلال الاختبارات قبل السريرية، تبين أن النظام قادرعلى تشخيص الخرف حتى في حالة عدم وجود علامات واضحة على تلف الدماغ، حيث سيتم إجراء التجارب السريرية على بعض المرضى للتأكد من دقة نتائج الابتكار ومدى قدرته فى التشخيص المبكر للمرضى.

وأوضح الباحثون أن الخرف متلازمة تصيب الدماغ وينتج عنها فقدان الذاكرة والتدهور المعرفى فى التفكير نتيجة حدوث تلف او تعطل فى الخلايا العصبية، او نتيجة حدوث ترسبات البروتين داخل المخ ، ويزداد الإصابة به مع تقدم العمر، ويتأثر المريض بالعديد من المضاعفات مثل سوء التغذية عدم قدرته للقيام بالمهام اليومية بمفرده مثل ارتداء الملابس والاستحمام او الطبخ والخروج بعيدا عن المنزل.

الجدير بالذكر أن هناك بعض الأعراض المبكرة التى تدل على الإصابة بالخرف مثل فقدان في الذاكرة وصعوبة التواصل مع الآخرين، وصعوبة في التخطيط و الاكتئاب.