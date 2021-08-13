شكرا لقرائتكم خبر عن من نبرة صوتك.. اختبار جديد ينجح فى قياس مدى التوتر خلال 90 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت مؤسسة خدمات صحية أمريكية، اختبارا جديدا ينجح فى قياس مدى توترك وشعورك بالإجهاد فى غضون 90 ثانية فقط، ليخبرك بمدى شعورك بالقلق والتوتر، طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس.

وكشف الباحثون، عن أن الاختبار الجديد يعد كاشف لمستوى شعورك بالإجهاد والتوتر من خلال صوتك، حيث يخبرك بمدى استرخائك أو قلقك ويطلق عليه

اختبار StressWaves، الذى ينفذ إلى طبقة الصوت ويقوم بتحليل طبقة الصوت والنغمة واختيار الكلمات والتوقف المؤقت في الكلام، لإعطاء درجة الإجهاد التى يعاني منها الشخص.

ويقوم الاختبار بوضع رسم بياني يوضح به مستويات الإجهاد لدى المستخدم، والتي تبدأ بعدم شعورك بالقلق او الضغط مرورا إلى اصابتك بالإجهاد الشديد، ويعد هذا الاختبار أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي التى تساعد فى الكشف عن مستوى القلق والإجهاد، ضمن الجهود المبذولة عالميا، للحفاظ على الصحة العقلية والارتقاء بها، خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا التى خلقت العديد من الضغوط النفسية فى الحياة اليومية.

وأجرت المؤسسة تجربة للاختبار لبيان دقة نتائجه من خلال الاعتماد على بيانات تضم أكثر من 15000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 80 عامًا بلهجات مختلفة، والذى نجح فى تحديد مستويات التوتر فى غضون 90 ثانية فقط من خلال نبرة الصوت.