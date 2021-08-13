حصيلة غير مسبوقة.. وفاة 112 مغربيا بكورونا في يوم واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يزال فيروس كورونا والسلالات المتحورة منه تنتشر بسرعة في المغرب، مُسجلة حصيلة غير مسبوقة على مستوى جميع المؤشرات الوبائية.

وخلال آخر 24 ساعة، حصد فيروس كورونا أرواح 112 مغربياً، وهي حصيلة يومية غير مسبوقة، ورقم لم يسبق تسجيله قط منذ بداية الجائحة، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 10.823.

كما سجلت المملكة خلال الفترة نفسها 10.752 إصابة مقابل 9.895 حالة شفاء فقط، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 81.584 حالة.

ومن ضمن الحالات النشطة، توجد 1967 حالة خطيرة في مختلف مستشفيات المملكة، منها 1121 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، و68 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.



وتبعاً لهذه المعطيات، ارتفع معدل ملء أسرة أقسام الإنعاش الطبي المخصصة لمرضى كورونا من 44.3%، يوم أمس، إلى 46%، اليوم.

وفي المقابل، لا تزال مختلف السلطات المعنية تسابق الزمن لتحقيق مناعة جماعية، عبر توسيع عملية التلقيح المجانية وغير المسبوقة، والتي وزعت إلى حدود الساعة أكثر من 27 مليون جرعة ونصف المليون.

وإلى غاية مساء الجُمعة، بلغ عدد الذين حصلوا على جرعتين كاملتين، 11.368.958 شخصاً، في حين ينتظر 4.823.355 شخصاً مرور الفترة الموصى بها من لدن الأطباء لأخذ جرعتهم الثانية.