شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية إنقاص الوزن بسرعة فى 3 خطوات.. قلل من الكربوهيدرات المكررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والوجبات منخفضة السعرات الحرارية فعالة في إنقاص الوزن، وقد يكون الالتزام بها أسهل من الأنظمة الغذائية الأخرى.

وفيما يلي بعض الطرق لفقدان الوزن التي تستخدم نظم الأكل الصحية، التى تعتمد على كمية أقل من الكربوهيدرات، والتي تهدف إلى تقليل شهيتك، وبالتالى فقدان الوزن بسرعة، وتحسين صحة التمثيل الغذائي الخاص بك في نفس الوقت، وفى التقرير التالى نتحدث عن كيفية إنقاص الوزن بسرعة في 3 خطوات بسيطة، وفقا لما نشره موقع healthline.

1. قلل من الكربوهيدرات المكررة 1. قلل من الكربوهيدرات المكررة إحدى طرق إنقاص الوزن بسرعة هي تقليل السكريات والنشويات أو الكربوهيدرات، يمكن أن يكون ذلك من خلال نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو عن طريق تقليل الكربوهيدرات المكررة واستبدالها بالحبوب الكاملة، إذا اخترت تناول المزيد من الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة إلى جانب نقص السعرات الحرارية ، فستستفيد من الألياف العالية وهضمها. 2. تناول البروتين والدهون والخضروات 2. تناول البروتين والدهون والخضروات يجب أن تتضمن كل وجبة من وجباتك على مصدرمن البروتين، والخضروات، وجزء صغير من الكربوهيدرات المعقدة ، مثل الحبوب الكاملة، كما تشمل مصادر البروتين الصحية: لحم البقر والدجاج ولحم الضأنى، والأسماك والمأكولات البحرية مثل: سمك السلمون، والبروتينات النباتية مثل: الفاصوليا والبقوليات، و الخضراوت: بروكلي، وقرنبيط، وسبانخ..وغيرهما.

التمارين الرياضية تساعدك فى إنقاص الوزن بسرعة أكبر، ومن أنواع الرياضة رفع الأثقال التى لها فوائد جيدة بشكل خاص حيث تحرق الكثير من السعرات الحرارية، لو إذا لم يكن رفع الأثقال خيارا لك ، فإن القيام ببعض تمارين مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة مفيد جدًا لفقدان الوزن والصحة العامة.