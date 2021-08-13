شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم النوم أغرب أنواع الدايت لخسارة الوزن فى أسرع وقت.. تعرف على خطواته الـ 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم النوم من الحميات المتبعة لإنقاص الوزن والتغلب على السمنة، من خلال وسيلة جديدة تساعد على سد الشهية والسيطرة فى مقدار الوجبات التى تتناولها على مدار اليوم، وهى النوم لساعات طويلة هربا من الجوع.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فإن دايت النوم يعد من أيضًا نوع من الريجيم الكيميائي، الذى يساعدك فى خسارة الكثير من وزنك فى مدة زمنية قصيرة، مع اتباع حمية غذائية قاسية، تعتمد على بضعة خطوات ومنها:

1. الاعتماد على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية والعناصر الغذائية.

2. النوم لساعات طويلة تزيد عن 15 ساعة هربا من الشعور بالجوع لأنه هو الطريقة الوحيدة التى تجعلك تعزف عن الطعام.

3. استخدام عقاقير تساعدك على النوم لساعات طويلة على مدار اليوم بالكامل.

4. تناول معلقة من العسل الأبيض قبل النوم، حتى تساعد على زيادة حرق الدهون.

5. تجنب السكريات والأطعمة عالية الدسم والمشروبات الغازية .

6- تناول الخضروات والفاكهة قبل أى وجبة لانها تمدك بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة.

يساعد رجيم النوم فى خسارة الوزن والسيطرة على شهيتك وخفض إقبالك على الطعام، لكنه قد يضر جسمك لأن النوم لساعات طويلة تزيد عن 8 ساعات، قد يؤدى الى حدوث هبوط بالدورة الدموية التى ينتج عنها الوفاة أثناء النوم.

ويعتمد هذا النظام أيضا على تناول البروتينات والإكثار من تناول الماء، مع ضرورة ممارسة آية تمارين رياضية تساعدك فى خسارة الدهون وزيادة عملية الأيض لاستعادة رشاقتك من جديد.