شكرا لقرائتكم خبر عن هل الشاي يضر بالصحة؟ .. الدكتور سعود الشهري يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الدكتور سعود الشهري، عن الفوائد الصحية لشرب الشاي، وأفضل طريقة لتناوله. وقال “الشهري” في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع “تويتر” ، أن الشاي ممتاز جداً لأنه مضاد أكسدة ويدعم عمليات الأيض في الجسم من خلال الحجم والبناء. وأوضح الشهري، أن الشاي يدعم صحة القلب وأيضاً مضاد للسرطانات، وممتاز لصحة الجهاز الهضمي. وبين أن بعض الدراسات تشير إلى أن الشاي جيد للحماية من حصوات الكلى والسكري، مشيراً إلى أن الشاي يخفض الكوليسترول الضار ويكافح تسوس الأسنان وهشاشة العظام بشرط تناوله بدون سكر.

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