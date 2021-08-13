الصين تعلن السيطرة على أسوأ تفش لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطات الصحة في الصين، الجمعة، السيطرة على أسوأ تفش لفيروس كورونا في البلاد استغرق عاماً.

وقال هو تشينجهوا من مفوضية الصحة إن خطر تفش آخر عبر البلاد "منخفض نسبياً"، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.



وفيما يتعلق بأحدث تفش لمتغير دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا، قال تشينجهوا إن نحو 1280 إصابة تم رصدها في 48 مدينة في 18 إقليماً ومنطقة.

وأضاف المسؤول أنه في 36 مدينة لم يتم رصد أي إصابة جديدة في الخمسة أيام الماضية.



وكان التفشي بمثابة اختبار لاستراتيجية صفر كوفيد-19 الصارمة الصينية.

واستجابت السلطات بتعطيل وسائل النقل وفرض حظر تجوال وقيود على السفر واختبارات حاشدة وحجر صحي.

وحتى اليوم، هناك 777 مليون صيني ملقحين بالكامل. وتم إعطاء أكثر من 1.83 مليار جرعة لقاح. ولكن هناك تساؤلات الآن بشأن مدى فعالية اللقاحات الصينية ضد متغير دلتا.

ولم تقر الصين بعد أي لقاحات أجنبية مثل تلك من بيونتيك/فايزر التي يقال إنها ذات فعالية أعلى.