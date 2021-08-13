سلالة كورونا الكولومبية تظهر في تايوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت الاختبارات إصابة امرأة تايوانية بالسلالة التي تم اكتشافها في كولومبيا، لفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من الولايات المتحدة في أوائل أغسطس/آب.

وهذه أول حالة لتلك السلالة الجديدة التي يتم رصدها في تايوان، حسب وكالة الأنباء المركزية في تايوان، الجمعة.



وكانت المرأة وهي في الستينات من عمرها قد تلقت جرعتين من لقاح "فايزر-بيونتيك"، في الولايات المتحدة في يوليو/تموز الماضي، قبل عودتها إلى تايوان في الثالث من أغسطس/آب الجاري، حسب مسؤول في مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة يدعى لو ي تشون في مؤتمر صحفي، الجمعة.

كما سجلت تايوان، الجمعة، 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 4 تم انتقالها محلياً و14 كانت قادمة من الخارج وتم تسجيل حالتي وفاة، حسب المركز



وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 15 ألفاً و836 حالة.

وسجلت البلاد، الجمعة، حالتي وفاة، ليبلغ إجمالي حصيلة الوفيات 819 حالة، من بينها 807 حالات منذ 15 مايو/أيار الماضي.