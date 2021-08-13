صحة ورشاقة

كورونا في ليبيا.. 2360 إصابة جديدة و34 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الجمعة، تسجيل 2360 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1063 شخصًا، وتسجيل 34 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 780 إصابة و362 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 24 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 279 ألفًا و99 شخصًا، بينهم 71 ألفًا و122 حالة نشطة، ووفاة 3869 شخصا.


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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