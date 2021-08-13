كورونا في ليبيا.. 2360 إصابة جديدة و34 حالة وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الجمعة، تسجيل 2360 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1063 شخصًا، وتسجيل 34 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 780 إصابة و362 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 24 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 279 ألفًا و99 شخصًا، بينهم 71 ألفًا و122 حالة نشطة، ووفاة 3869 شخصا.



